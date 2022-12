La futbolista santandereana Daniela Arias y el balance de un 2022 lleno de éxitos

Los objetivos del 2023

Escucha ofertas de clubes

Tras terminar su contrato con el Pachuca de México con un balance “positivo”, Arias confirmó que ya cuenta con “dos opciones” para continuar su carrera.

“Hay posibilidad afuera del país y también acá (Colombia). A mí me gusta la Liga de mi país y nosotras somos las encargadas de que crezca. Estoy esperando ofertas, pero por ahora no sé si me voy o me quedo”, aseveró la defensora, quien destacó que el América de Cali “marcó” su carrera.

Finalmente, Arias expresó que su disciplina le ha permitido avanzar y tener una carrera brillante.

“Comencé desde abajo, queriendo estar en la Selección Colombia. Para ello fue fundamental la disciplina, duermo y me alimento bien, cosas que dejamos pasar por alto, pero que son esenciales”, afirmó la zaguera.

Finalmente, la futbolista dijo sentirse “feliz” por el premio a mejor deportista profesional que recibió en la ceremonia del Deportista del Año de Vanguardia y aseguró que “en todos estos años no había tenido un reconocimiento en Santander y eso me llenó el corazón de orgullo, porque es mi departamento. Esto vale mucho para mí, muchas gracias”.