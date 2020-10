El corazón se le acelera a Johanis Menco Castillo cada vez que tiene una sesión de fisioterapia o de asesoría psicológica, con alguno de los cuatro profesionales que están apoyando su recuperación, tras el accidente doméstico que le hizo perder su pierna izquierda, el pasado 29 de junio.

Y el motivo de esa emoción no es miedo, al contrario, se trata de alegría por ver a personas que se han convertido en un pilar en el proceso de rehabilitación, en amigos que siempre le brindan una palabra de aliento y que dan lo mejor de sus carreras por ella.

Se trata de Omar Durán y Angie Pardo, fisioterapeutas, y de Marlon Siza y Felipe Gómez, psicólogos, quienes se han convertido en una ‘luz’ para la deportista de Real Santander (o San Andrés), durante este proceso.

“Estamos avanzando a pasos de gigante. La gente positiva es la que se cae, se levanta, se sacude, se cura los raspones, sonríe a la vida y dice allá voy de nuevo”, manifestó Menco, de 26 años.

Le llegó al alma

Durán, que además de fisioterapeuta es coordinador del área biomédica del Indersantander, afirmó que “al principio me impactó demasiado lo de Menco, pero ya sé cómo debo llegar al alma del paciente, para que me acepte y crea en mí. Es clave conectar con el alma del paciente, si uno no conecta la rehabilitación se va para el piso. Le dije a Johanis que la prótesis le va a cambiar la vida, va a ser otra, fuerte, va a ayudar a mucha gente, va a ser una campeona”, expresó Durán, con evidente cariño hacia Johanis.

En ese mismo sentido, Angie Pardo, quien trabaja como fisioterapeuta de Real Santander, reconoció que la relación con la deportista ha facilitado su trabajo, además de la amistad que tienen.

“Ha sido un reto grandísimo. Yo conocí a Johanis en las canchas, con el Real, y desde la parte emocional fue difícil, porque nosotros tenemos una amistad. Por la parte profesional ha sido un aprendizaje, porque he aportado cosas para que ella evolucione. Ella nos da fortaleza, es muy independiente. Siempre ha visto el lado positivo. Tiene una fortaleza muy grande, ella quiere servir de ejemplo para el resto de personas que están en una condición como ella”, explicó Pardo, de 22 años.

En la parte mental

Uno de los aspectos más complejos en la rehabilitación de una persona que pierde una extremidad es la parte mental, como lo reconocieron los profesionales que están trabajando con Menco.

Sin embargo, ambos han quedado con la ‘boca abierta’ al ver la fortaleza de la deportista, que está muy cerca de comenzar a entrenar en las piscinas olímpicas, gracias a la invitación de Moisés Fuentes.

“Gracias a Dios con el tema de Johanis ya teníamos un trabajo previo, con Real Santander. Ella es una persona muy alegre, con mucha determinación y fuerza”, expresó Marlon Siza, psicólogo de Real Santander, quien dijo que cada vez que habla con Menco se le pone la ‘piel de gallina’.

Fiel a estas palabras, Felipe Gómez, psicólogo del Indersantander, afirmó que “ha sido muy gratificante” poder apoyar a la atleta. “El proceso que se hace no es solo de recuperación, sino también de proyección con miras a ingresar al deporte paralímpico. Ella ha sido una persona que ha permitido que ingresemos a su vida”, finalizó Gómez.