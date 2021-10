Los números que necesita Atlético Bucaramanga para clasificar a los 8 mejores de la liga

Después de completarse la fecha 12 de la Liga BetPlay II de 2021, en la que Atlético Bucaramanga cayó 1-0 ante Independiente Medellín de local, el camino a los cuartos de final para el elenco ‘Leopardo’ está a 14 puntos de 24 posibles, en 8 compromisos restantes.

El número mágico para clasificar a la siguiente fase en estos momentos son 31 puntos, es decir la mitad más uno.

¿Cómo se hace el cálculo?

Los números nacen de una proyección del puntaje que tiene el octavo clasificado actualmente. Jaguares ha conseguido 18 unidades en 12 partidos, es decir la mitad de los puntos disputados. Ese puntaje, proyectado a 20 fechas, da 30 puntos.

¿Entonces por qué se afirma que se clasificará con 31 puntos? Debido a la tendencia de los últimos torneos disputados donde los clasificados han pasado con 32 puntos. Haciendo una media, serían la mitad de los puntos totales, más uno.

En el primer semestre de 2019 se jugaron 20 fechas, igual que ahora. En ese entonces el séptimo y el octavo clasificaron con 30 puntos, siendo la única vez en avanzar con esa cantidad.

En el segundo semestre de 2019, también con 20 fechas, el octavo avanzó con 32 puntos. En el 2020, con 20 partidos, el octavo pasó a la siguiente fase con 32 unidades.

Así pues, Atlético Bucaramanga tendría que ganar cinco compromisos para clasificar, o llevarse la victoria en tres partidos y empatar los restantes.

Los rivales que le quedan al 'Leopardo' son Junior, Alianza Petrolera, Deportivo Pasto, Deportivo Pereira, Envigado, Atlético Nacional, Deportes Tolima y La Equidad.

Con este panorama tendrá que buscar la victoria ante Pereira, Junior, Pasto, Equidad y Envigado, o ganar ante Pereira, Pasto, Junior, y empatar el resto de fechas. .

¿Logrará clasificar?

Después de consultar a diferentes periodistas deportivos de la ciudad que cubren al Atlético Bucaramanga, las opiniones están divididas. Para Sergio Bustos, periodista de Q'Hubo, el 'Leopardo' no logrará el cometido.

"Creo que no va a clasificar. El puntaje para estar entre los ocho es de 31 puntos, según las matemáticas. Bucaramanga tiene 17 unidades y tendrá que sumar, como mínimo, 14 de los 24 puntos que le quedan en disputa. Sin embargo, tiene rivales muy complicados, como Alianza Petrolera, Nacional, Junior y Pereira, a los que va a ser muy difícil vencer.

“Honestamente, el equipo no ha mostrado el fútbol ni la actitud para dar un paso adelante. Ojalá me equivoque, pero con lo que se ha visto, desde la llega de Néstor Craviotto, no le van a dar las cuentas para clasificar. Ese es el fruto de la improvisación del máximo accionista", menciona Bustos.

Por otra parte, Arley Durán, periodista de TRO opina que es riesgoso dar una opinión tan apresuradamente. Afirma que "decir que Bucaramanga puede clasificar o no, es un riesgo grande. El equipo ha sido muy irregular en el campeonato y es difícil presagiar lo que pueda pasar. Lo cierto es que en las últimas nueves fechas el equipo solo sumó siete puntos y con esa tendencia será muy difícil avanzar, además, porque el nivel del 'Leopardo' disminuye cada partido, perdió la alegría y comete muchos errores. Si no mejora y Néstor Craviotto 'mete su mano', el equipo verá las finales por televisión".

Didier Saúl Niño, periodista y estadígrafo del Atlético Bucaramanga ve el panorama más positivamente y afirma que el equipo si entrará al grupo de los ocho.

"Para mí el equipo clasifica. Si bien en lo administrativo no se hicieron las cosas bien, al contrario, se cambió el proyecto que venía dando buenos resultados, también es cierto que hay una buena base de jugadores que tuvo buenas gestas en la primera parte del campeonato. De ellos depende. También se necesita que el nuevo técnico, Néstor Craviotto, le impregne algo más al equipo: motivación. En este momento es clave la unión de todas las partes, los números hablan por sí solos, es más fácil clasificar cuando no se dependen de terceros... En general, sigo siendo positivo, pienso que el equipo estará en los ocho finalistas", menciona.