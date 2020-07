Con mucho cariño y con las ganas de ver salir adelante a Johanis Menco, el nadador paralímpico Moisés Fuentes invitó a la futbolista a unirse al club deportivo Colombia Sin Límites, para que se vincule con la natación y Menco aceptó la propuesta.

“(Moisés) Me hizo parte del club, me entregó la camisa y me dijo que cuando me recupere al 100% me espera. Me quiero desempeñar en la natación con él. Va a ser mi mentor, a seguir adelante”, reveló Menco, quien actualmente se encuentra en recuperación tras perder su pierna izquierda en un accidente doméstico.

La deportista se mostró feliz ante la invitación y aseguró que “me sorprendió muchísimo cuando me dio esa noticia. Todos me han dado la bienvenida”.

Estará con los mejores

Menco estará vinculado con el equipo, en donde el técnico es Luis Carlos Calderón, también estratega de la Selección Colombia que participará en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021.

“Después de una conversación vía telefónica, hicimos una cita y se oficializó la llegada de la campeona Johanis Menco al club deportivo Colombia Sin Límites. A través de la natación hay un camino de grandeza y bendición para continuar su carrera deportiva”, explicó Fuentes, quien se mostró satisfecho por el paso que decidió dar Johanis.

El nadador agregó que esperan “lograr cosas extraordinarias” con la futbolista, quien ha sido una clara muestra de lucha tras el accidente que sufrió.

“Es el paso que ha decidido dar (Johanis). Estamos felices de hacer parte de ese proyecto de vida y estoy seguro que con la mentalidad, la actitud y la voluntad vamos a lograr cosas extraordinarias. Ya sabemos cómo hacerlo, en nuestro club tenemos campeones nacional, panamericanos, mundiales y paralímpicos”, afirmó el nadador santandereano.

Fuentes agregó que la idea de invitar a Johanis a hacer parte del club se dio porque ella es una persona “con capacidades extraordinarias y hay un espacio en la natación para hacer su carrera deportiva”.

Por ahora, Menco está dedicada a su proceso de recuperación, para volver pronto a dedicarse a lo que más le gusta, porque ella aún no ha terminado su carrera y aspira a seguir vinculada con el mundo del deporte, ahora desde la natación y, quizás, también con el fútbol.