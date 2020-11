Aunque la tragedia se atravesó en su camino el pasado 28 de junio, día en el que un accidente casero derivó en la amputación de su pierna izquierda, casi cinco meses después, la futbolista Johanis del Carmen Menco Castillo, sigue adelante con su proceso de recuperación sin perder un ápice de su alegría.

Su voz, transmite alegría, entusiasmo y siempre deja escapar una carcajada en la que deja en evidencia que no ha perdido su esencia y su forma de ser y de vivir la vida.

“A pesar de las adversidades, no he perdido mi esencia, sigo igualita, bailo, canto, me río y busco el lado positivo de las cosas”, anotó la deportista, que por esto días está afrontando un nuevo reto, aprender a dominar y a caminar con su nueva prótesis.

“Ya llevo 12 días con ella (con la prótesis), estoy en el proceso de adaptación. Al comienzo fue un poco duro, pero con las terapias y el fortalecimiento que he venido haciendo, ya estoy mejorando el manejo de la prótesis”, señaló Johanis, quien agregó, con una gran carcajada que... “al punto que ando mejor con la prótesis que con la otra, pero aún falta seguir mejorando”.

Pero llegar al uso de la prótesis ha sido un proceso bastante exigente para Johanis, al punto, que ha tenido que ejercitarse mucho más que cuando entrenaba con Real Santander.

Fortalecimiento físico

“El proceso de recuperación ha sido muy exigente, porque hay que hacer mucho fortalecimiento, me colocan a levantar pesas, muchas repeticiones, y la verdad, el trabajo que venido realizando es muy exigente, tengo que estar levantando pesas, mantenerme estable en el peso para que ahora pueda sostenerme y poder mover la prótesis”, recalcó Johanis.

Y buena parte de ese fortalecimiento que ha tenido que hacer Johanis la ha tenido que hacer en el muñón que quedó de su pierna izquierda, pues con él es que debe sostener y mover la prótesis.

“Los fisioterapeutas sabían muy bien cómo debía ser el procesos de fortalecimiento y qué partes debían ser fortalecidas, entre ellas muy especialmente el muñón, porque sabían el peso que iba a cargar, y aún debo seguir fortaleciéndolo para que tenga la fuerza suficiente para manejar la prótesis”, añadió.

Al inicio del proceso del manejo de la prótesis, Johanis utilizó muletas, luego pasó a usar bastón, y ahora ya está caminando sola y sin sostenerse de nada.

Y no ha sido fácil el manejo de la prótesis, pero Johanis no se amilana y confía en que muy pronto pueda volver a caminar como una persona normal. “Ha sido un poco complicado el manejo de la prótesis y en las terapias, una de las cosas que más me ha costado en la dominarla cuando hay que bajar, porque la rodilla se dobla y debo caminar bien, y si no doy el paso bien, me caigo”.

Y así, mientras avanza su proceso de recuperación y de adaptación a la prótesis, Johanis Menco sigue adelante con su vida normal en la que derrocha energía y una alegría que contagia e invitan a hacer lo mismo y a dibujar una sonrisa en el rostro para sonreírle a la vida y a las adversidades que nos pone la vida.