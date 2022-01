Ola de críticas a directivas de Bucaramanga por anuncio de no jugar en el Alfonso López

La polémica se inició cuando, a través de su cuenta en Twitter, el Atlético Bucaramanga expresó que “el Club Atlético Bucaramanga informa a su afición, medios de comunicación, periodistas, hinchas y público en general que, por la falta de diligencia y cooperación por parte del Indersantander quienes queriendo imponer condiciones desfavorables al Club, no le permitieron llegar a un acuerdo con dicha Entidad, para hacer uso del Estadio Alfonso López. Por tal motivo, el Club se ve en la obligación de conseguir otro escenario deportivo”.

Sin embargo, el director de Indersantander, Pedro Carrillo respondió que “sí somos diligentes y sí estamos colaborando con el equipo. Desde el 28 de diciembre del año anterior acordamos todos los pormenores del contrato para que el Atlético Bucaramanga siempre esté en el Alfonso López, en su casa”.

Carrillo indicó que el pasado viernes “a las 10:00 a.m. las directivas del Bucaramanga quedaron de venir a firmar y no llegaron a las 2:00 p.m. y a las 5:00 p.m. tampoco Ahí los estoy esperando para la firma”.

El funcionario aclaró que “en ningún momento se le ha negado el uso exclusivo del terreno para el equipo, pero hay que cumplir con algunas condiciones mínimas que ellos deben asumir como daños que el equipo genere en el Estadio. Ellos rompen una puerta, dañan un Jacuzzi, rompen una pared, dañan una chapa y no arreglan absolutamente nada, todo corre por cuenta del InderSantander. A veces se les pide dejar aseados los espacios que usen y tampoco lo hacen”.

Por su parte, las reacciones de los hinchas no se hicieron esperar y algunos de ellos, como Juan Pablo Vera, afirmaron que “Como siempre las directivas, fingiendo de víctimas por que quieren todo regalado. Paguen lo que deben y listo”.

Asimismo, Alexander Grimaldos, otro seguidor del equipo sostuvo que “desde hace rato quiere llevarse el equipo de la ciudad, le dieron papaya y listo. Como Álvarez quiere que todo le regalen, ahora la culpa es del Indersantander. Si no paga como quiere que le presten el estadio”.

Frente a la propuesta de que el equipo se traslade a jugar al estadio Álvaro Gómez de Floridablanca, Camilo Andrés Cárdenas dijo que “en Florida no son bienvenidos porque deben hasta el alma por la prestada del estadio”.

Asimismo, el periodista deportivo, Luis Gabriel Gómez, agregó que “estoy convencido que esta le salió mal al Bucaramanga. Infortunada salida y desatinado el comunicado. Hay que unir, no distanciar. No puede el club seguir a espaldas de la ciudad, como desde hace ocho años. Creo en el Presidente Jaime Elías como persona seria, pero esta no es la vía”.

Estas fueron otras de las reacciones: