¿Peligra el puesto de Alexis Márquez como técnico de Atlético Bucaramanga? Esto dijo el entrenador

Atlético Bucaramanga sufrió una dura derrota 3-0 ante Millonarios, en la fecha 11 de la Liga BetPlay II, pero el equipo permanece entre los ocho mejores de la competencia.

Tras el partido, Alexis Márquez, director técnico del equipo, se pronunció sobre si peligra su puesto y el entrenador aseguró que es “muy consciente” de la situación”, pero afirmó que cuenta con el “respaldo” de Óscar Álvarez, máximo accionista del club, y Jaime Elías Quintero, presidente de la institución.

“Yo creo que yo soy muy consciente. Nosotros estamos en una posición que es de resultados, eso la tengo muy clara. Y si no se dan los resultados, obviamente el puesto de uno peligra, pero a mí no me genera intranquilidad eso”, explicó Márquez, quien agregó que en el caso de que los “resultados” no se den, “obviamente el puesto de nosotros queda a disposición”.

La derrota ante Millonarios

El técnico del conjunto ‘Leopardo’ analizó la caída ante el cuadro bogotano y dijo que los goles llegaron por errores propios.

“(Fue) Un partido donde los goles llegan por errores nuestros. Creo que las jugadas en virtud o con generación de juego que tuvo Millonarios, nosotros las supimos resolver, pero errores muy puntuales de nosotros hacen que nos vayamos con un 3-0 y es complicado”, afirmó.

En cuanto a la tarjeta roja que recibió Misael Martínez, Márquez dijo que para él no “es expulsión” y se mostró algo preocupado por el “golpe en la rodilla” que recibió el argentino Emanuel Zagert, quien es seria duda para el próximo encuentro.

“En base a eso nos toca recuperar al equipo, mover fichas, porque sabemos que nos va a tocar mover fichas. Necesitamos volver a sumar de a tres. Tenemos dos partidos seguidos de local. Hay que ganar los dos, porque si queremos estar en el grupo de los ocho, tenemos que ganar. No podemos pensar en otra cosa sino en eso. Estamos ya ahí al límite de salir y eso no lo podemos dejar que pase”, agregó el estratega.