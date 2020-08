Por un trabajo digno, ‘Tosecita’ se encuentra en huelga de hambre

Ricardo Morales, el popular ‘Tosecita’, es quizá uno de los personajes más reconocidos en el fútbol de Santander. La mayoría de gente tiene algún apunte cuando se lo encuentra en los partidos del Atlético Bucaramanga, en el Torneo de la Cancha Marte o los diferentes Campeonatos de Barriada, donde aparece para ayudar en la logística.

Bien vestido, con saco y corbata, ‘Tosecita’, mostraba su lado más gentil y servicial en los duelos del cuadro búcaro, pero los días no son fáciles para este santandereano de 58 años, quien enfrenta uno de los peores partidos de su vida.

Cansado de no tener empleo estable durante los últimos cinco años, y sin los recursos que conseguía en los eventos futboleros de la ciudad, este apasionado hincha del elenco ‘Leopardo’ llegó al límite y decidió entrar en huelga de hambre desde el pasado viernes 31 de julio.

“Yo no me preparé para pasar necesidades. Fui profesor y desde hace cinco años no tengo empleo. Con mi labor en el fútbol recibía algún dinero, pero con la pandemia ya no se puede. También hacía rifas para sobrevivir, pero ya me cansé, yo quiero un empleo digno y por eso estoy en huelga de hambre y voy hasta el final”, indicó.

A Ricardo Morales se le nota el cansancio, en la Plaza Luis Carlos Galán de Bucaramanga cumple con la más difícil de sus labores: una huelga de hambre, de la que espera salir con el empleo que tanto anhela.

“Tengo amigos en la política, en la dirigencia deportiva, en la empresa privada y les pido que me ayuden. Yo fui profesor de básica primaria, también colaboro en temas logísticos en los partidos del Bucaramanga. Yo quiero trabajar”, dice Ricardo, quien únicamente toma agua con algo de sal y como compañero tiene a un cartel que dice “hace cinco años me quedé sin trabajo, era docente. Estoy en huelga de hambre por el derecho al trabajo digno”.

En la cuenta de ahorros de Bancolombia número 91212066538, que le abrió un amigo, pueden hacer sus aportes, o también se pueden comunicar con Ricardo al número de celular 3142415247.

¿Quién es ‘Tosecita’?

Ricardo Morales recuerda que se enamoró del Atlético Bucaramanga a los siete años, cuando “un señor de una fábrica de zapatos me llevaba con el hijo al estadio y nos metíamos por debajo de la registradora”. Desde entonces, el cuadro ‘amarillo’ tiene reservado un espacio especial en su corazón, al punto que se incomoda cuando escucha que alguien habla mal del equipo.

La radio es otra de sus pasiones. En 1980 trabajaba con un tío, en una empresa de arreglo de equipos de oficina, pero “yo llevaba las máquinas y pasaba por las emisoras a ver cómo trabajaba la gente, cuando eso RCN quedaba en la 34 con 19, en un segundo piso, yo me iba con la máquina al hombro y me emocionaba viendo a los locutores. Me demoraba mucho y por eso me echaron y entonces me empieza a ‘picar el bichito’ de la radio. Me enseñaron la parte técnica, me tenían confianza para ir a cobrar los cheques de las quincenas, y terminé en las transmisiones deportivas, que era lo que me gustaba”.

Por falta de recursos para contratar personal, se las ingeniaba para narrar, comentar, leer comerciales y realizar la parte técnica.

Fue profesor en colegios como el Jorge Eliécer Gaitán, San José y Maiporé; y no se pierde los partidos del Atlético en el estadio Alfonso López, donde coordina la labor de los recogebolas, está pendiente de la logística de los árbitros y de la atención para los equipos, entre otras labores.