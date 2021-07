Prográmese: esta es la agenda deportiva local del fin de semana

La agenda se abre con la segunda etapa de la Vuelta Al Gran Santander. Desde muy temprano de este viernes 30 de julio se realizaron cierres viales en Bucaramanga y el área por el paso de la carrera. El trayecto salió desde Piedecuesta hasta Berlín, pasando por el cerro del Picacho.

El recorrido inició en el parque principal de Piedecuesta, para avanzar por La autopista a Floridablanca, seguido de la zona refrescante, el Anillo Vial, la vía a Chimitá, la calle 45, puente de la novena, carrera 9, Gobernación de Santander, vuelta al parque García Rovira, avenida Quebrada Seca, Parque del Agua, Alto de Los Padres, La Corcova, alto del Picacho hasta el Parque de Berlín.

Por otra parte, en el fútbol de 'barrio' se jugará a partir de hoy la fecha aplazada por lluvias del Torneo de Microfútbol del barrio Villa Rosa. El primer partido será a las 7:15 p.m. entre 'Pato' y el 'Combo de Daniel'. El torneo del barrio Las Hamacas también tendrá inicio a las 7:30 p.m. con el compromiso entre 'La Cuarta' y el 'combo de Cocada'.

Igualmente, el domingo primero de agosto se jugará la semifinal del Torneo del barrio María Paz. A la 1:00 p.m. 'Farma Soto' se enfrentará a 'Amigos Costeños', y a las 2:30 p.m. el 'Combo Ahorro' jugará con 'Colorados'.

Ese mismo día se llevará a cabo las finales del Torneo del barrio Dangond. A las 7:20 a.m. disputarán 'Quebrada la Iglesia' y 'Águilas Doradas', por el campeón del repechaje. Por el tercer y cuarto puesto, lo harán el 'Combo de Peña' y el 'Barrio Caldas', a las 9:00 a.m. La gran final se jugará a las 10:30 a.m. entre 'Biocress Rionovo' y 'Fortaleza'.

En cuanto a Liga Profesional de Fútbol Colombiano, mañana, sábado 31 de agosto el Atlético Bucaramanga visitará a Deportivo Cali en la fecha tres de la Liga Betplay Dimayor, a las 6:05 p.m. Igualmente, Alianza Petrolera enfrentará a Deportes Tolima a las 4:00 p.m. Real Santander competirá en el Torneo Betplay Dimayor el sábado 31 de julio a las 2:00 p.m. ante Unión Magdalena.

Para finalizar, en la Liga Profesional de Fútbol Femenino de Colombia, las 'leopardas' de Atlético Bucaramanga enfrentarán a Atlético Nacional, el domingo primero de agosto a las 11:00 a.m.