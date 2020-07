Real San Andrés aún no sabe dónde jugará el Torneo de la B

No es suficiente ser el club con más jugadores de la región en sus filas, tampoco alcanza con ser el elenco que más futbolistas de Santander sacó al profesionalismo en los últimos años y poco sirve que en el último Torneo de la Cancha Marte ganó el título con deportistas de la casa y con promedio de edad de 20 años.

Así lo sienten los directivos de Real San Andrés, quienes debido a la pandemia no lograron arreglar el convenio con la Isla y ahora encuentran que en su casa natural, Santander, no tienen las puertas abiertas del todo para actuar en el Torneo BetPlay que organiza la Dimayor.

“El único inconveniente que tenemos realmente es que no nos han podido facilitar un escenario en Santander. La idea era iniciar los entrenamientos en Piedecuesta para que pudiéramos terminar el torneo allí este año, pero ha sido difícil. Tenemos una reunión con el alcalde de Piedecuesta y esperamos llegar a un acuerdo”, dijo Gustavo Núñez, presidente de Real San Andrés.

Cabe recordar que por la falta de apoyo en la región, Real Santander se fue a jugar a San Andrés, pero por fuerza mayor, señaló el directivo, no se pudo arreglar el convenio con la Gobernación y ahora buscan un lugar para jugar en la Tierra del Cañón del Chicamocha.

“Se sumaron muchas cosas con San Andrés. Primero, que hasta dentro de mes y medio hay vuelos, y seguramente ya hemos iniciado el torneo. Segundo, como no hay público, no tiene sentido. Tercero, van a televisar muchos partidos de la B y allá no tienen la luz adecuada; y cuarto, la Gobernación tampoco ha podido darnos nada y creemos que será difícil que pueda cumplir por la actual situación”, dijo el dirigente de Real.

Otra de las opciones que maneja el conjunto ‘realista’ para disputar sus partidos de la Segunda División es la Cancha Marte, si recibe el aval de la Dimayor; y Barrancabermeja, donde ya tiene la invitación de Alianza Petrolera.

“Queremos que nos apoyen porque este es un equipo de la región, con la mayoría de empleados de acá: directivos, entrenadores y jugadores. También nuestras divisiones menores no se han movido de acá”, agregó Gustavo Núñez.

Por otra parte, el elenco santandereano ya conoció el resultado de la mitad de las pruebas de COVID-19 que le realizó a su plantel y todas resultaron negativas, pero espera los demás resultados.

Antes de la inactividad, el conjunto santandereano disputó siete juegos en el Torneo de Ascenso, de los cuales ganó tres, empató uno y perdió tres, que lo ubican en el octavo lugar.