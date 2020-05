El defensor uruguayo Steve Makuka presentó una carta de no renovación del contrato con el Atlético Bucaramanga, elenco al que llegó en el segundo semestre de 2019.

La noticia, que se empezó a filtrar en las redes sociales, la confirmó el presidente del cuadro ‘Leopardo ’, Óscar Upegui, quien además sostuvo que la intención del club es que el jugador continúe.

“Es cierto que Steve pasó la carta, pero igual estamos conversando con él y negociando con él. La idea es que podamos hacer un acuerdo que se pueda cumplir, porque queremos que se quede”, dijo Upegui.

El zaguero central, que en dos semestres con el equipo dejó una grata impresión en la afición por su carácter en el campo, además de su condición técnica, indicó que “esa carta se manda siempre, es una cosa que se manda para después negociar lo que es el tema del contrato, porque si yo no mando esa carta, automáticamente el contrato se renueva con el mismo suelto”, dijo el jugador, quien busca mejorar sus condiciones en el elenco.

El futbolista recordó que “la verdad que uno acá en Colombia se ha sentido bien, la gente de Bucaramanga me ha trabado muy bien, siempre me brindaron cariño, a mí y a mi familia; le tengo un gran aprecio a la familia ‘Leoparda’. Estoy tranquilo, cómodo, me gusta la ciudad pero hay que ver, yo tengo empresarios y ellos se mueven, y uno como futbolista quiere crecer y esperamos para ver cómo avanzan las negociaciones con los directivos”.

Makuka llegó a Bucaramanga en el segundo semestre de 2019 y su debut fue en el clásico ante Cúcuta Deportivo, encuentro que terminó 2-0 a favor de los santandereanos y que lo dejó marcado por su buena actuación y porque el equipo ganó después de varios juegos.

Otro de los jugadores del Atlético que cumple contrato a mitad de año es el arquero Christian Vargas, también de destacada actuación.