Video: “Quiero volver a volar”:Johanis Menco

“No me esperaba este bonito gesto de mis compañeras y de las personas que me están apoyando. De verdad, ahora con más veras voy a salir más adelante, voy a seguir luchando por mis sueños, por todos esos proyectos grandes que tengo en mente y seguir adelante”, manifestó Menco, mientras era abrazada por su hermana, Julieth, y por su novio.

La deportista, antes de tomar rumbo hacia su hogar, recibió las cartas de sus amigas de Real San Andrés, con quienes ha compartido en las canchas de fútbol, y también globos con mensajes de apoyo y motivación, además de flores.

“Todo este cariño me lo gané con el fútbol, que siempre desde niña lo he llevado en mi mente, alma y mi corazón, y lo seguiré llevando a todos lados, en cualquier momento. La demora es que me recupere”, agregó.

A recuperarse

La fuerza mental de Johanis quedó en evidencia ayer cuando, apenas un par de metros fuera de la clínica Foscal, se refirió a su recuperación y dijo que se va a esforzar “de la mejor manera posible. Quiero prepararme para seguir y, por qué no, volver al arco, volar de nuevo. Con esa capacidad para esforzarme, de ser una niña talentosa, dedicada, fuerte, que ante cualquier adversidad nunca se rinde y siempre va hacia adelante”.

Finalmente, Menco se refirió a las personas que han sido solidarias con ella y les dijo que “quiero darles las gracias por el apoyo, que de corazón los admiro, que Dios los bendiga y los llevo en el corazón. Y a Daniella (Álvarez) que ese mensaje que me dio me inspiró a seguir adelante por mis sueños y, como dice ella, mientras hay vida y hay salud, hay todo”.

Ante estas palabras, los aplausos ‘llovieron’, mientras que los ojos de Johanis se llenaron de lágrimas, esas mismas que no pudieron evitar sus familiares y amigos, a quienes no les alcanzaron los pañuelos, pero afortunadamente, como lo dijo la arquera, “tenemos ‘negrita’ para rato”.