Lo que dijo Egan Bernal de su participación en los Olímpicos y en el Tour de Francia.

"El plan será correr más conservador, pero si me encuentro bien, lo intentaré. Me gusta el ciclismo al ataque. Tiene que ver con la adrenalina, a veces piensas algo en el autobús y luego sales a tope. El objetivo es no ceder ni en las montañas ni en la crono, aunque con dos minutos y medio sobre el segundo me siento muy cómodo", dijo Egan, que atendió a los medios en la jornada de descanso del Giro.

Tras la última victoria en Cortina d'Ampezzo, Bernal reconoció que los problemas de espalda que arrastraba seguían molestándole.

Lea también. Los santandereanos Germán Gómez y Óscar Téllez ultiman detalles para competir en el Giro de Italia sub 23

"No voy a mentir al respecto, hay momentos en los que me fastidia la espalda. No en la última subida. A la salida o en mitad de la jornada y me preocupa cuando viene. Es en la zona del glúteo y la espalda baja y para ello hago fisio todos los días", comentó.

Después del Giro, "una carrera de mucho desgaste", Egan Bernal tiene casi decidido que no participará en el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos de Tokio.

Lea también. Junior y América de Cali, por la clasificación en la Copa Libertadores

"No estoy seguro todavía de ir o no a Tokio. Dudo que sea lo mejor para mí tras correr el Giro con una lesión. Si voy a los Juegos Olímpicos es para estar al cien por cien y si no, no acudiré. No lo descarto, pero me parece complicado", subrayó.

"Sobre el Tour, no creo. El Ineos tiene un equipo muy fuerte y ya definido. Prefiero centrarme en la segunda parte de la temporada y fijarme en la Vuelta a España. Primero, concluir el Giro y saber cómo responde mi cuerpo al cansancio. Después, veremos", concluyó.