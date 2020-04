Antes de transformarse en un héroe de la selección argentina en el Mundial de Italia 1990 (status que confirmó en el bicampeonato de la Copa América en 1991 y 1993), Sergio Goycochea jugaba en Millonarios, en un momento sensible del fútbol colombiano, dado que eran varios los clubes en los que los cárteles narco tenían injerencia.

En ese contexto, el ex guardameta, hoy de 56 años, vivió una situación particular ante un partido ‘exhibición’ al que fue invitado a jugar por un personaje misterioso, y que terminó con un escritorio rebosante de dólares.

El ahora periodista contó la anécdota. Una de las preguntas lanzadas en un programa donde el argentino era el invitado, fue narraran si en alguna oportunidad vieron “mucha plata junta”. Ahí dio el paso al frente “Goyco”.

Lea también: Jugadores del Atlético Bucaramanga cobrarán con tutela

“El fútbol y las situaciones del mundo me han puesto en lugares... El día que vi mucha plata junta fue en Colombia, fui a jugar en la casa de montaña de un señor”, sostuvo.

El entrevistador le preguntó si se trataba de un narco y si era Pablo Escobar Gaviria. “No era Pablo Escobar. Yo jugaba en Millonarios de Bogotá. ¿Si era un narco? Qué se yo”, contestó el arquero.

“Fuimos a jugar a una casa espectacular, jugamos un partidos, nos atendieron muy bien. Y cuando terminó fuimos a tomar la merienda a la casa... Un sandwich y un juguito de naranja”, continuó.

“Estábamos en la merienda y me llevaron a un escritorio donde estaba este señor. Nos llevaban de a uno hasta ahí. Había mucho dinero arriba de la mesa, dólares. Sacó una cantidad, me la dio y me dijo ‘gracias por venir a jugar’. Para la época era un montón de plata; no tiene relación con los números que se manejan ahora”, subrayó.

“Yo no entendía nada, fui al baño rapidito a contar la plata. La cantidad de dinero dependía del ‘feeling’. Si te tocaba un billete de 20, preocúpate”, le puso una cuota de humor a la anécdota. “Ese año mataron a un árbitro en Colombia. Yo llegué sin jugar al Mundial de Italia porque se había suspendido el campeonato. Un juez de línea se pasó de vivo en algunos fallos y cuando salió del hotel le pegaron nueve tiros”, recordó el episodio del asesinato del árbitro asistente Álvaro Ortega.

Lea también: Dan por finalizados los torneos de fútbol en Argentina y anulan los descensos

“¿Le decían

‘el Mexicano’?”

Goycochea lo negó. Sin embargo, en una entrevista anterior, el ex portero sugirió que se trataba efectivamente de Jorge Gonzalo Rodríguez Gacha, considerado uno de los hombres más ricos del mundo por Forbes en 1988 y hombre fuerte detrás de la economía del club.

Era oriundo de Pacho, Cundinamarca y allí tenía una finca donde en ocasiones iban los jugadores de Millonarios a jugar; tal como describió Goyco. Murió el 15 de diciembre de 1989, a los 42 años.

Después de su aventura en Colombia, el ‘especialista’ argentino, en atajar penales, se marchó a Racing de Argentina, donde atajó en 1990 y 1991. Luego, emigró al Brest de Francia.