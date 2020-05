Pese a la complicadísima situación que se vive en Ecuador por el tema del coronavirus, el goleador de la Primera B del fútbol colombiano en 2019, el santandereano Juan Sebastián Herrera Sanabria, sigue firme allí cuidándose y a la espera de poder volver a los campos de juego con su equipo, Macará de Ambato.

Herrera, que se unió al conjunto de la capital de la Provincia de Tungurahua en enero pasado como hombre gol para el conjunto celeste, alcanzó a disputar cinco partidos hasta antes de suspenderse la Serie A o Liga Pro de Ecuador por causa de la pandemia.

Y en esas cinco jornadas, Herrera ya hizo gala de sus condiciones de goleador, suma tres tantos, es hasta el momento el máximo anotador de su equipo y comparte el segundo lugar de la tabla de artilleros del rentado ecuatoriano con siete jugadores más.

Pero ese buen inicio de temporada del delantero formado en el Real Santander, hoy Real San Andrés, se vio truncado por el 14 de marzo cuando fue suspendido el torneo profesional ecuatoriano a causa del COVID-19 que se ha ensañado con la sociedad de ese pequeño país al sur de Colombia, en donde actualmente hay más de 24.000 contagiados y 900 fallecidos, según las estadísticas oficiales.

“Acá la situación en Ambato, con respecto a Guayaquil no es tan complicada, pues no hay tantos casos, sin embargo no deja de ser algo preocupante”, anotó Herrera

El artillero santandereano se entrena a diario en donde vive para mantenerse en forma y esperar a que se dé luz verde para volver al campo de juego y seguir inflando redes para llevar al Macará a lo más alto de la tabla y en la medida de lo posible, darle al club su primer título en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

“Hasta el día de hoy no hay nada concreto, sólo especulaciones, se dice que a finales de julio podremos estar entrenando para que el torneo empiece a principios de septiembre. Lo concreto es que la Liga Pro, designó un equipo de seguridad, conformado por varios médicos para formular ese protocolo a ver si el gobierno lo acepta y se da vía libre al regreso del fútbol, pero a mí parecer, es algo que está algo lejano. Lo único que queda es tener paciencia y seguir entrenando”, recalcó Sebastián Herrera.