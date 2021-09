Enorme actuación: Carlos Serrano superó en Tokio lo hecho en Río

A los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 el nadador santandereano Carlos Daniel Serrano Zárate llegó con la consigna de revalidar lo realizado en Río 2016 y, en la medida de lo posible, superarlo.

Una tarea para nada sencilla, pero no imposible para el denominado ‘niño maravilla’ de la natación paralímpica, quien desde que incursionó en esta disciplina deportiva, a los 12 años, demostró que tenía condiciones innatas, a las que le aportó constancia y sacrificio para salir adelante.

Y es que en suelo brasileño, Carlos Daniel le entregó la primera medalla de oro a Colombia en la historia de los Paralímpicos y, no conforme con eso, logró dos preseas más, de plata y de bronce.

Cinco años después, en los que se hizo más fuerte tanto física como mentalmente, este santandereano ‘hechao pa’lante’ superó lo realizado en Río, al conseguir una medalla de oro, una de plata y dos de bronce.

Precisamente, ayer, en la prueba de los 50 metros mariposa, Carlos Serrano se adjudicó el bronce con el que llegó a cuatro preseas en Tokio 2020 y, de paso, igualó a su paisano y amigo Nelson Crispín Corzo en el total de medallas paralímpicas: siete, que los dejan como los deportistas colombianos más ganadores de la historia.

“Me siento muy agradecido, con Dios, con mi familia, con todas las personas que me han apoyado. Logramos superar la actuación de Río 2016, se ve el trabajo, la mejora y me siento muy feliz”, indicó un emocionado Carlos Serrano, quien además valoró su actuación por la calidad de rivales, al agregar que “fue un torneo muy duro, muy difícil, mis rivales y yo mejoramos las marcas y por eso me siento feliz y orgulloso, porque no fue fácil y tuve rivales muy duros”.

Las otras medallas alcanzadas por el santandereano fueron: oro en los 100 metros pecho, su prueba reina; plata en los 50 metros libres y bronce en los 200 metros combinados.

Gran aporte de Santander

Los nadadores santandereanos se consolidaron como los mejores, al aportar nueve medallas a la delegación nacional en los Juegos Paralímpicos.

Carlos Daniel Serrano y Nelson Crispín Corzo, cada uno con cuatro medallas, demostraron su gran momento deportivo.

Así mismo, Moisés Fuentes, en su sextos Paralímpicos, conquistó su cuarta medalla, que lo convierten en una auténtica leyenda del deporte nacional. Además, es quien marcó el camino de las nuevas generaciones de nadadores que dejan en alto el nombre de Santander y Colombia.

La otra medalla que aportó Santander, para un total de 10, llegó mediante Mayerli Buitrago, quien en el lanzamiento de bala logró la medalla de plata en sus primeros Juegos.