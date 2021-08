Caterine Ibargüen, la reina del atletismo, anuncia su retiro de las pistas

"La saltadora colombiana Caterine Ibargüen ha anunciado su retirada. Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, donde se clasificó para la final del triple salto femenino, Ibargüen decidió que los Juegos en Japón serían los últimos" reveló este jueves la agencia de Jos Hermens, representante de la deportista por medio de un comunicado.

Esta decisión la tomó la deportista antioqueña dos días después de no lograr la clasificación a la ronda final del salto triple en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, quedando en la décima posición y despidiéndose así del certamen deportivo. Sin embargo, su retiro estaba programado para 2020, pero el aplazamiento de los juegos nos permitió disfrutar de su talento un año más.

Campeona

Caterine nació en Apartadó, Antioquia, el 12 de febrero de 1984, y fue criada por su mamá y su abuela, quienes a punta de trabajos domésticos le dieron lo básico para salir adelante, primero en la vida y luego en el deporte.

Su madre debió salir de Apartadó para vivir en Chigorodó, como empleada en casas de familia, para poderle enviar a su niña de sonrisa amplia y alegría desbordante, lo suficiente para estudiar y vivir con decoro los primeros años.

En el atletismo empezó a los 12 años, en el salto alto, gracias a sus 1.80 metros de estatura, y fue dirigida y aconsejada por su primer técnico, Wilder Zapata en Medellín, pues tuvo que dejar su hogar y trasladarse a las las residencias de la Villa Deportiva Antonio Roldán Betancourt.

Luego en 1996, pasó a manos del primer cubano que ha dirigido su carrera, Luis Alfaro, quien le pulió los conocimientos en esta materia y luego la también cubana Regla Sandino fue su tercera conductora, quien la perfeccionó, pues bajo su mando ganó en el año 1999, el título en los Juegos Bolivarianos de Ambato, Perú.

Dada su velocidad, sus largas piernas, su potencia y su temperamento, Sandino le aconsejó cambiarse a los saltos largo y triple, cambio que dio resultados en el resto de su carrera, pues aunque fue un camino difícil, sus triunfos ratificaron que había tomado una buena decisión.

Esto porque en 2010 ganó dos medallas de plata, una en el Iberoamericano, con marca nacional de 14,29, y la otra en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de Mayagüez, Puerto Rico, luego se ubicó entre las mejores en copas mundo y en Grand Prix, prestigio que antecedió a la conquista de la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Daegu, Corea, en 2011.

A Londres 2012 llegó tras las presentaciones en la Liga Diamante de Mónaco y en el Grand Prix, de Londres, en las cuales logró ganar, con marcas de 14,85 y 14,66, continuidad que le otorgaba el plus para ser considerada candidata a medalla olímpica. El 5 de agosto alcanzó su objetivo y finalizó segunda, para aportarle a Colombia una de las ocho medallas conquistadas en esos Juegos británicos.

Pero esto no fue suficiente para la colombiana pues trabajó con el alma y luego de ser campeona mundial de salto triple y de obtener una sola derrota en la la Liga Diamante, en los últimos cuatro años, la reina del triple salto mundial llegó a Río de Janeiro para escribir su historia de oro.

Había dicho que el oro olímpico era su sueño, pero que no le quitaba el sueño, y no hubo necesidad de perderlo, porque Caterine se subió al primer escalón del podio para escuchar el Himno Nacional, en un estadio de atletismo olímpico, por primera vez en todos los tiempos, y no en su tiempo, sino en el Dios, como su mamá siempre se lo dijo.

Luego de ese gran momento, el mejor de su carrera deportiva, llegó un bajón, sin embargo no se rindió continuó ganando títulos y hoy anunció su retiro con la frente en alto, y con el agradecimiento de miles de colombianos que nunca olvidarán su sonrisa inigualable y su tesón y carácter en la pista.