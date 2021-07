Colombia debutó en los Juegos Olímpicos con Valentina Acosta en arquería

La colombiana no tuvo una buena primera ronda, donde sintió algo de presión que no la dejó desempeñarse en su totalidad, pero para la segunda ronda mejoró, igualando el puntaje que ha venido marcando en los entrenamientos.

“Fue un día difícil, la verdad hay un clima muy fuerte, con muchísimo calor y una brisa que es muy difícil de controlar. Al comienzo hubo muchos nervios, me estaba demorando más de lo que debía en mis disparos, no me sentía segura de disparar, sabía que si la disparaba por abajo iba a ser un mal disparo y en el proceso de bajarla la solté y me costó 10 puntos por debajo de lo que estaba esperando”.

La arquera nacional se siente motivada para lo que viene en el camino de la disciplina en los Juegos Olímpicos, donde tendrá que pasar la página y mostrar el nivel que la llevó a la máxima competencia del deporte mundial.

“Ahora lo que sigue son individuales, la verdad siento que es algo en lo que me desempeño bien y me siento más cómoda compitiendo y que el día de hoy no deje que marque lo que se viene”, indicó Acosta al finalizar la competencia.

La colombiana se medirá ahora en el cuadro individual contra la británica Sarah Bettles, en duelo que se llevará a cabo el próximo 27 de julio, desde las 7:56 de la noche, horario en Colombia.