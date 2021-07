Colombia sueña con más medallas en los Juegos Olímpicos

La medalla de plata de Mariana Pajón y la de bronce de Carlos Ramírez, ambos en el BMX, aumentó la cuenta de Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Han sido cinco años de espera, lidiando con lesiones y altibajos. Esto se siente como si fuera un oro”, dijo Pajón al terminar la final disputada en el Parque de Deportes Urbanos de Ariake por una diferencia inferior a una décima de segundo por detrás de la ganadora, la británica Bethany Shriever.

“Realmente no sé cómo lo he hecho. He pasado por muchas cosas... Estoy súper feliz sólo por estar aquí. Estoy agradecida simplemente por poder caminar”, señaló la ciclista, quien en 2018 sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda.

La delegación cafetera completó tres medallas, dos de plata y una de bronce, cantidad que le sirvió para acomodarse en la 43 de la tabla de medallería general.

Sin embargo, esa cuenta puede aumentar entre este sábado y domingo en la madrugada, con disciplinas como el boxeo y el salto triple.

Vanguardia le cuenta cuáles, y en qué deportes, participarán los atletas colombianos.

En el salto triple

Caterine Ibargüen disputará este domingo, desde las 6:00 a.m., la gran final del salto triple en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La colombiana no parte como favorita, sobre el papel, pero es una rival temible y puede dar la sorpresa y quedarse con alguna medalla.

“Ha sido muy difícil estar en Tokio pero ahora que estoy aquí tengo la esperanza de dar siempre lo mejor por mi país. Debemos ser muy positivos y seguir luchando por Colombia”, confesó la deportista.

“Estos Juegos los estoy disfrutando porque una nunca sabe si habrá un mañana. De momento, estoy muy feliz de estar acá y solo pienso en la final del domingo”, subrayó Caterine.

El boxeo

Céiber Ávila, boxeador colombiano, peleará este sábado, desde las 9:48 de la noche, con Samuel Takyi, representante de Ghana.

El combate es válido por los cuartos de final del peso pluma masculino.

El ganador avanzará a semifinales y asegurará, como mínimo, la medalla de bronce.

Por su parte, Íngrit Valencia, por el peso mosca femenino se medirá a la japonesa Tsukimi Namiki por un cupo a las semifinales de la categoría, en los Olímpicos.

La pelea será este domingo, a las 3:00 a. m.

Si Valencia consigue la victoria asegurará una medalla para Colombia.

Tiro deportivo

El colombiano Bernardo Tobar debutará este sábado, a las 6:30 p. m., en el tiro deportivo, durante la primera ronda de la competencia.