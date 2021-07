Daniel Galán avanza a segunda ronda de tenis en Tokio

Daniel Elahi Galán tiene soñando a Colombia con una medalla en tenis.

Su actuación ante el egipcio Mahamed Safwat, al que derrotó por 2-0 con parciales 7-5 y 6-1, dejó ver el momento deportivo en el que se encuentra.

En total, Galán tuvo una efectividad del 67 % en las posibilidades de quiebre del servicio, al ganar dos de tres, y su primer saque marcó la pauta con un rendimiento del 60 por ciento, para dominar a su rival de turno.

Con la victoria, el tenista avanzó a la segunda ronda del tenis masculino, modalidad individual, en Tokio.

El colombiano se enfrentará esta noche, a las 9:00 p.m. hora colombiana, ante el alemán Alexander Zverev.

“Las condiciones fueron realmente duras, pero son iguales para todos y tocaba aguantarlo y estar siempre muy bien hidratado, yo me echaba agua y eso me ayudó bastante. En el juego yo entré un poco con duda y a la expectativa, pero en cancha dura ese juego no es tan efectivo. Me fui tomando confianza e ir buscando más y afortunadamente me funcionó”, dijo el tenista colombiano.

Daniel Galán es el tercer tenista colombiano en ganar un partido individual en Olímpicos. Santiago Giraldo lo hizo en Londres 2012 y Fabiola Zuluaga en Atenas 2004.