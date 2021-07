Diploma olímpico para Santiago Rodallegas en sus primeros Juegos Olímpicos.

Rodallegas aseguró que, pese a sentirse bien durante la prueba, no logró hacer los ejercicios como correspondía. “Hay días buenos y hay días que no son tan buenos. Hoy me levanté muy bien, pero los levantamientos no se hicieron correctamente, cosas que pasan”, explicó el deportista, que logró levantar 164 kilogramos en el arranque y 196 en el envión.

Santiago Rodallegas, con apenas 23 años, hizo de Tokio 2020 sus primeros Juegos Olímpicos, logrando un buen resultado. Ahora se enfoca en su preparación para estar presente en París 2024. “Acá no me detengo y este sueño lo voy a cumplir en París si Dios nos permite estar ahí y este sueño no para”, comentó.

Finalmente, el pesista no dejó pasar la oportunidad para enviarle un saludo a su ídolo y entrenadora, la vallecaucana y medallista de oro, María Isabel Urrutia. “A la profe le voy a aprender mucho, es una persona que me da mucha sabiduría y es la primera campeona olímpica”, concluyó.