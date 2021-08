Antes de que su hijo viajara a competir, le recordó lo orgullosa que está de ser su progenitora. “Que Dios me lo bendiga, que me lo proteja en esta pandemia y que Dios le dé sus bendiciones porque usted se las tiene ganadas. El Señor sabe que usted ha luchado por sus medallas. Dios le da la rapidez que necesita”, fueron las palabras que le salieron del corazón en el aeropuerto Palonegro ese día.

Ni Ana ni Luis vieron la carrera. “Yo me levanté y me vine con mi esposo a rezar el Rosario. Le dije a uno de mis hijos que se encontraba en la habitación viendo la televisión que cuando él se tirara a la piscina me dijera: “Mamá, ya”. En ese momento oré con más fe, con todas mis fuerzas. Cerré mis ojos y le pedí a Dios”, menciona Ana con la emoción a flor de piel.

Como los baches que la mayoría de las personas atraviesan, Nelson tuvo un momento en su vida en el que dejó a un lado la natación.

“Él estaba estudiando en Piedecuesta y había dejado un poco de lado la natación. Un día me encontré a Moisés Fuentes y me preguntó ¿qué está haciendo ‘Crispi’? Yo le contesté que estudiando y me invitó a que lo llevara a Bogotá a competir. Él siempre ha sido muy ‘prendido’ a mí y no quería ir. Pero lo convencí y volvió a nadar. Entonces yo no tenía plata para el pasaje y Moisés me ayudó para que fuera. Ganó tres medallas, dos de plata y una de bronce, y con el dinero que recibió, lo primero que hizo fue regalarme una nevera”, sostiene Ana mientras acude a su memoria.

José Alfredo Crispín, el mayor de los cinco hermanos de la familia Crispín Corzo, ha sido la compañía de Nelson desde la niñez. Él lo acercó a las piscinas del estadio para que iniciara su carrera. Antes de que comenzara su participación en Tokio 2020, Alfredo sostuvo una conversación con su hermano vía WhatsApp.

“Le dije que le metiera, que este año era el suyo. Nosotros estuvimos acompañándolo en Río y desde siempre había buscado la de oro. Hoy se le dio la primera, así como le dije”, afirma.

Como hermanos han sido confidentes de sacrificios, alegrías y tristezas, tanto de la vida, como del deporte. Con la voz quebrada, Alfredo recuerda el primer día que lo acompañó al Indersantander. Por su mente no se había cruzado la posibilidad de que algún día se convirtiera en un medallista olímpico.

“Con este deporte buscábamos que no se acomplejara, que siguiera adelante. La mentalidad de mi mamá era que pronto él pudiese crecer un poco más. Verlo aquella tarde por primera vez en el agua, siempre estará en mi memoria”, sostiene.

Convirtió las burlas en medallas

En la vida de Nelson han existido situaciones de rechazo. Lo que muchos han utilizado para mofa, él lo convirtió en motivación. Tiempo después, cuando comenzó a brillar en el deporte, las personas que se burlaban de él no pudieron evitar sentir admiración por sus logros.

“Cuando era más joven, no quería ir al colegio. Lo molestaban y hubo un tiempo que dejó de asistir. Se sinceró conmigo y yo lo llevé hasta la puerta donde estudiaba. Cuando regresé a la casa, una hora después, llegó también él. ‘Papá, yo no fui capaz de entrar’, me dijo”, recuerda Luis Antonio.