Ingrit Valencia ganó diploma olímpico en Tokio 2020

“Yo di todo de mí en esta competencia, trate de que no me agarrara, trate de tirar golpes pero pues los jueces vieron otra cosa y eso hay que aceptarlo, ella desestabilizaba porque metía la cabeza siempre, se estaba agachando, abrazando y no dejaba pelear bien, eso incomoda pero esa es su técnica y estilo”.

La caucana se vio superada 5-0 por decisión de los jueces, en un combate donde la japonesa impuso el ritmo de la pelea, a la cual la colombiana no pudo neutralizar, con movimientos rápidos para golpear y salir por los costados.

El resultado dejó a la colombiana con diploma olímpico y ahora la única posibilidad de medalla para el boxeo colombiano queda en Yuberjen Martínez, en los 52 kilogramos, que este lunes enfrentará al japonés Ryomei Tanaka.

“Fue una pelea bastante fuerte, estábamos peleando contra la casa y es complicado, el árbitro siempre me llamaba la atención a mí, siempre tenía los ojos puestos en mí y así es difícil pelear contra las rivales, pero bueno, hoy fui derrotada y eso no tiene justificación, ella fue la que salió victoriosa esta noche y agradecerle a Dios y a todas las personas que me apoyaron”, concluyó.