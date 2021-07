París sería nuestro último cartucho en Olímpicos: Robert Farah

“Uno no puede ser malagradecido con la vida, ni con lo que Dios le da, ni con haber llegado a cuartos de final en olímpicos, pero obviamente somos todos muy competidores y muy exigentes y perfeccionistas con nosotros mismos y obviamente quedamos con hambre de medalla, pero uno se va en paz con uno mismo sabiendo el proceso”, dijo Robert Farah en la rueda de prensa que los dos tenistas dieron en Bogotá.

Juan Sebastián Cabal, por su parte, aseguró que lo dieron todo y eso es lo que pueden controlar: “nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, nuestro día a día de darlo hasta el 100% y esa es la idea, porque cuando perdimos estábamos bastante tristes pero interiormente muy tranquilos porque no sabíamos que pudimos haber hecho diferente”.

Frente al hecho de jugar sin público en unos olímpicos, Robert Farah, dijo que se sintió diferente “eso fue sorprendente jugamos varios torneos sin público en el 2020 jugamos el US Open y no se sentía igual, se sentía un torneo cualquiera, pero olímpicos se sintió como Olimpicos”.

Agregó Farah que el público que tuvieron fueron sus compañeros de la delegación colombiana que los fue a ver: “Estuvo Nairo, Luis Javier, Isa haciéndonos fuerza. Pero para mi con que Nairo vaya a verme jugar es un orgullo, es increíble que Nairo esté ahí haciéndonos fuerza, él es uno de mis ídolos colombianos y ya de por eso eso los vuelve muy especial”.

Robert aprovechó para mandar un mensaje a todos los colombianos: “la gente solo se centra en ganar pero eso va a llegar y es consecuencia del proceso" y agregó que los juegos Olímpicos de París 2024 serán su último cartucho.

Bajo esta misma línea, Juan Sebastián Cabal dijo que trabajarán muy duro para estar en París, aunque no tienen la seguridad de llegar. “Aquí no hay nada lógico aquí no hay ningún secreto, simplemente es tener la motivación, las metas trabajar y confiar en los resultados, pero obviamente que en nuestras mentes, la meta es estar en París”, señaló.

Agregó que esto trae muchos sacrificios para ellos: “no estar en casa, he estado 10, 15 días en casa, lo que es muy duro por lo que toca seguir disfrutando logrando metas y queremos seguir en la élite, compitiendo, tenemos esa hambre y estos Juegos Olímpicos nos dejaron ese sinsabor, lo que nos da más hambre para París”.

