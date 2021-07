Prográmese con las competencias de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos

Durante la inauguración, la campeona olímpica en salto triple, Caterine Ibargüen, será la responsable de levantar la bandera tricolor para enseñarle al mundo que, oficialmente, la delegación colombiana se encuentra en Tokio, para participar, por vigésima vez, de unos Juegos Olímpicos de verano.

Con Ibargüen como abanderada, nuestro país completará 6 Juegos consecutivos con una mujer al frente de la bandera nacional. María Isabel Urrutia fue la primera representante femenina en hacerlo, en Sidney 2000.

Colombia llega a las nuevas máximas justas con una cuota de 71 atletas, de los cuales 23 son mujeres y 48 hombres. Una delegación enmarcada por la experiencia olímpica de medallistas como Caterine Ibargüen, Mariana Pajón, Ingrit Valencia, Carlos Ramírez y Yuberjen Martínez; además, del talento joven representado en figuras como la tenista María Camila Osorio y la taekwondista Andrea Ramírez.

Entre la capital japonesa y Colombia existe una diferencia de 14 horas, de modo que gran parte de las competiciones se llevarán a cabo durante la noche o madrugada sudamericana.

A continuación, el calendario confirmado por el Comité Olímpico Colombiano, con la programación (en hora colombiana) de las primeras participaciones de nuestros referentes de Colombia, tierra de atletas:

Jueves 22 de julio:

- 7:00 p.m. Valentina Acosta (tiro con arco)- 11:00 p.m. Daniel Pineda (tiro con arco)

Viernes 23 de julio:

- 7:00 p.m. Valentina Acosta y Daniel Pineda (tiro con arco - mixtos)- 9:00 p.m. Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Esteban Chaves y Nairo Quintana (ciclismo ruta)- 9:00 p.m. Jenny Arias (boxeo)- 9:00 p.m. Luz Adiela Álvarez (judo)- 10:00 p.m Céiber Ávila (boxeo)

Sábado 24 de julio:

- 2:00 a.m. Andrea Ramírez (taekwondo)- 2:45 a.m Jefferson Ochoa (taekwondo)- 6:12 a.m Cristian Salcedo (boxeo)- 6:55 a.m Jorge Mario Murillo (natación carreras - 100m pecho)- 7:00 p.m Saskia Van Erven García (esgrima)- 7:00 p.m Jhancarlos González (skateboarding)- 9:00 p.m. Ingrit Valencia (boxeo)- 10:00 p.m. Paula Patiño (ciclismo ruta)- 11:55 p.m. Jorge Luis Vivas (boxeo)

Domingo 25 de julio:

- 5:00 a.m. Isabella Arcila (natación carreras - 100m espalda)- 5:50 a.m. Luis Javier Mosquera (levantamiento de pesas)- 9:00 p.m. Yuberjen Martínez (boxeo)

Martes 27 de julio:

- 5:50 a.m. Mercedes Pérez (levantamiento de pesas)- 5:50 a.m. Jorge Mario murillo (natación carreras - 200m pecho)

Miércoles 28 de julio:

- 00:00 a.m. Rigoberto Urán (ciclismo ruta - contrarreloj)- 5:30 p.m. Sebastián Muñoz (golf)- 8:00 p.m. Carlos Ramírez y Vincent Pelluard (ciclismo BMX)- 8:21 p.m. Mariana Pajón (ciclismo BMX)

Jueves 29 de julio:

- 5:50 a.m. Sebastián Muñoz (golf)- 7:00 p.m. Carlos San Martín (3.000m obstáculos)- 7:45 p.m. Mauricio Ortega (lanzamiento de disco)

Viernes 30 de julio:

- 5:24 a.m. Isabella Arcila (natación carreras - 50m estilo libre)- 5:30 p.m. Sebastián Muñoz (golf)- 17:00 p.m. Melissa González (400m vallas)- 11:00 p.m. Ángel Hernández (gimnasia trampolín)

Sábado 31 de julio:

- 1:50 a.m Santiago Rodallegas (levantamiento de pesas)- 5:30 p.m. Sebastián Muñoz (golf)- 6:30 p.m. Bernardo Tobar (tiro deportivo)- 8:45 p.m. Anthony Zambrano y Alejandro Perlaza (400m planos)

Domingo 1 de agosto:

- 6:20 a.m. Caterine Ibargüen y Yosiri Urrutia (salto triple)

Lunes 2 de agosto:

- 1:00 a.m. Sebastián Morales y Daniel Restrepo (natación clavados)- 5:30 a.m. Mónica Arango y Estefanía Álvarez (natación artística)- 7:20 p.m. Lucelly Murillo (lanzamiento de jabalina)

Martes 3 de agosto:

- 4:15 a.m. Julián Horta (lucha grecorromana)- 5:00 a.m. Roberto Terán (ecuestre)- 5:30 p.m. María José Uribe (golf)- 7:35 p.m. Evelis Aguilar (heptatlón)- 9:00 p.m. Carlos Izquierdo (lucha libre)

Miércoles 4 de agosto:

- 1:30 a.m. Kevin Quintero (ciclismo pista)- 4:15 a.m. Óscar Tigreros (lucha libre)- 7:55 a.m. Bernardo Baloyes (200m planos)- 5:30 p.m. María José Uribe (golf)

Jueves 5 de agosto:

- 2:30 a.m. Éider Arevalo, Esteban Soto y Alex Castañeda (20km marcha)- 5:30 p.m. Diego Pinzón, José Montaña y Jorge Ruiz (50km marcha)- 5:30 a.m. María José Uribe (golf)

Viernes 6 de agosto:

- 1:00 a.m. Sebastián Villa (natación clavados)- 2.30 a.m. Lorena Arenas, Sandra Galvis y Yeseida Carrillo (20km marcha)- 6:25 a.m. Anthony Zambrano, Alejandro Perlaza, Diego Palomeque, Jhon Solís, Raúl Mena y Carlos Lemos (4x400m relevos)- 5:00 p.m. Angie Orjuela (maratón)- 5:30 p.m. María José Uribe (golf)

Sábado 7 de agosto:

- 1:48 a.m. Kevin Quintero (ciclismo pista - keirin)- 5:00 p.m. Iván González y Jeisson Suárez (maratón)

Los tenistas clasificados, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en dobles masculino; Daniel Galán (sencillo masculino) y María Camila Osorio (sencillo femenino), actualmente esperan la confirmación de los cuadros para conocer sus respectivos rivales, hora y fecha de competencia. De igual forma, la organización de los Juegos brindará el horario exacto de algunas pruebas, un día antes de la misma competencia.

El resto del calendario de deportistas colombianos está sujeto a los resultados en las fases previas/eliminatorias. El mismo desarrollo de resultados y competencias se podrá seguir a través de las redes oficiales del Ministerio del Deporte.