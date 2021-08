“Lo más importante es que le cumplí el sueño a mi mamá, me lo cumplí a mi y a mi país. Cuando uno tiene un objetivo uno tiene que hacer todo por cumplirlo”, dijo Anthony Zambrano en el marco de una rueda de prensa en Bogotá.

Agregó que es un joven de bajos recursos que pasó por múltiples dificultades para estar donde está, pero que “cuando uno tiene un sueño, una meta y quiere salir adelante y ser un deportista modelo, uno tiene que hacer muchos sacrificios, esfuerzos y tener mucha disciplina”.

Bajo esta misma línea agradeció a todos los que lo han apoyado y dijo que es un orgullo ser colombiano. “Ser barranquillero y ser ejemplo para todos los jóvenes, por lo que quiero seguir siendo la leyenda del país, rompiendo barreras, rompiendo récords y mi sueño es bajar los 42 segundos y voy a entrenar muy duro para eso”.

Puntualizó que su próximo reto es conquistar la Liga Diamante.

Por su parte Lorena Arias dijo sentirse feliz de haber cumplido este sueño. "Estar en unos Juegos Olímpicos no es tan fácil pero no hay nada imposible y es un orgullo poder representar a mi país y siempre voy a dar lo mejor de mí “.

Agregó que esta medalla de plata es como un oro para ella, por las dificultades que tuvo para conseguirla, en especial por el tema de la alimentación y agregó que el hecho de no ser tenida en cuenta desde el inicio como una de las medallistas, no le da rabía. “Me gusta, me da tranquilidad que los medios a veces presumen o lo presionan a uno. Me gusta así, cuando dicen sorpresa, es más bonito, para los que no tenían conocimiento es sorpresa, para los que me conocen es muy chévere".

Caso Bernardo Baloyes

Frente al escándalo que se suscitó en los últimos días con relación a la actuación del presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Ramiro Varela, quien pidió al deportista Bernardo Baloyes abandonar la Villa Olímpica y devolver los viáticos otorgados para su participación en las justas, por una lesión, Anthony Zambrano y Lorena Arias se mostraron muy enojados.

"Lo de Baloyes es un caso duro, hay cosas que no apoyo. Él dice que se lesionó entrenando, si se le quitaron los viáticos y demás, eso le queda mal porque Bernardo le ha dado alegrías al país. Uno no es robot, todos nos hemos lesionado y eso lleva un tiempo. Bernardo me llamó cuando pasó eso y yo le dije que no devolviera los uniformes. Me rebelé por unos uniformes antes y luego pasó lo de Bernardo, es una situación que se tiene que arreglar", dijo Zambrano.

Por su parte Arias pidió respeto a los deportistas. “Merecemos respeto, esas cosas del presidente de nosotros, por unos uniformes, es vergonzoso", dijo.