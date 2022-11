La maratón de Bucaramanga que no arrancó

El evento llamado ‘Maratón Bucaramanga’, que tenía previsto realizarse este domingo 13 de noviembre, nunca tomó partida. Los inscritos al evento, que tenía el patrocinio de la Alcaldía de Bucaramanga y el IMCT, se quedaron “vestidos” en el punto de salida, pues la Liga de Atletismo de Santander decidió retirarse de la carrera por falta de garantías.

La carrera se desarrollaría desde las 6:00 a.m., sin embargo, los atletas afirmaron que al llegar a La Avenida Eduardo Santos, el punto de partida, no estaba la infraestructura que estos eventos, usualmente, tienen. Tuvieron que esperar una hora para que les dieran alguna respuesta sobre lo que estaba sucediendo.

Cuando el organizador, identificado como Carlos Joaquín González, apareció, los participantes lo obligaron a contar cuál era el entramado de fondo. La respuesta los dejó sorprendidos.

Al parecer, el organizador les estaría ofreciendo un recorrido de 10 kilómetros, pero sin ninguna garantía de seguridad, pues esta carrera no contaría con los cierres viales obligatorios, ni con el acompañamiento logístico de tránsito.

Según un comunicado emitido por la Liga Santandereana de Atletismo, efectivamente se tenía programado llevar a cabo la carrera atlética ‘Maratón de Bucaramanga’, evento organizado por la Agencia 1098 S.A.S., y/o Carlos Joaquín González Ortiz, quien habría presentado previamente la respectiva documentación solicitada por esta Liga deportiva para otorgar el respectivo aval del evento.

Es por eso que el día del evento miembros del Comité Ejecutivo Liga Santandereana de Atletismo; Presidente, Vicepresidente Técnico, Vicepresidente Administrativo, adicionalmente los tres miembros de la Comisión Departamental de Juzgamiento, junto con treinta personas que integran el Cuerpo de Jueces y Cronometristas, hicieron presencia en el lugar del evento a las 4:00 a.m., dos horas antes de la hora fijada para la salida de la primera categoría (42 kilómetros) como lo planificaba la solicitud de la organización.

Con el pasar de tiempo se evidenció que la demora en la logística y la llegada de los entes encargados de garantizar los cierres viales retrasaría la hora de la largada de dicha categoría, por lo que como es normativo en las competencias de calle, se procedió a la revisión del recorrido para verificar el cumplimiento del plan de manejo vial y el plan de contingencia presentado por el organizador.

“A menos de cinco kilómetros de realizado el recorrido no se observaron cierres viales, ni personal logístico, ni Policía que acompañara el recorrido, ni mucho menos señalización en la cual los competidores tuvieran claro el recorrido. Al evidenciar este incumplimiento (plan de manejo vial, plan de contingencia y proyecto presentado) el Comité Ejecutivo y la Comisión Departamental de Juzgamiento de la Liga Santandereana de Atletismo, procedimos a informarle verbalmente al señor Carlos Joaquín González Ortiz que era evidente el incumplimiento del plan de manejo vial y plan de contingencia, y con esto no se estaría garantizando la seguridad de los atletas”, señaló la Liga Santandereana de Atletismo.

Por esta razón, la Liga “tomó la decisión de no autorizar la realización de dicho evento ya que no se cumplían, por parte de los organizadores, los compromisos adquiridos que propenden por la seguridad de los atletas participantes en este tipo de eventos. Dejamos en claro que la Liga Santandereana de Atletismo no hacia parte de la organización del evento atlético y que en cumplimento de las funciones de la entidad, realizábamos la labor de juzgamiento y toma de resultados para la organización”.

Tránsito de Bucaramanga también abandonó

La carrera contaba con el acompañamiento de un dispositivo logístico de 10 agentes de tránsito y más de 150 policías. Sin embargo, cuando el oficial de tránsito encargado se enteró de la prohibición de la carrera optó por levantar este circuito. Atletas aseguran que el oficial de Tránsito señaló que hubo demoras en la partida por parte de la logística, además, no contaban con el personal suficiente ni señalización adecuada para este tipo de eventos. Este hecho suscitó indignación por parte de los deportistas quienes alegaron por la devolución del dinero de la inscripción, además de una indemnización por los gastos de hospedaje.

Hablan los corredores

Diego Alejandro Ramírez Vélez, atleta proveniente de Medellín, le contó a Vanguardia que lamenta esta situación, no solo por las pérdidas económicas sino por el esfuerzo en la preparación deportiva para una carrera de esta exigencia. “Yo estuve recuperándome de una lesión de más de cuatro meses y venía con toda la energía para competir y encontrarme con esto es muy decepcionante”, agregó.

Este atleta señaló que sus gastos ascendieron a $1.572.000, en los que incluyó el hospedaje, transporte interno, vuelos y, por supuesto, la inscripción a la competencia.

Por su parte, Jhonnatan De La Hoz, contó su experiencia.

“Llegamos a la 5:30 a.m. ya que el evento iniciaba a las 6:00 a.m. para las distancias de 42 y 21 Km., los otros kilómetros iniciaban después. Al llegar nos percatamos que no inició a la hora estipulada, luego nos dicen que a las 7:00 a.m., pero al ver que el evento no daba inicio, estuvimos preguntando y otro de los corredores nos informó que la Liga de Atletismo, la cual hizo presencia en el lugar, se estaba yendo por no tener garantías del evento. Resulta que después de esto nos dicen que las vías por las cuales se iba a realizar la carera no estaban cerradas o sea que pretendían que corriéramos con los carros y resto de obstáculos”, dijo.

Según denuncias de otros deportistas, no es la primera vez que el evento queda mal con los participantes, pues en ediciones anteriores los ganadores no recibieron el premio estipulado. Al cierre de a edición impresa de Vanguardia, la página web del evento, no sirvía.