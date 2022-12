“Estoy atrayendo locos”, a periodista de Win Sports casi lo besa un hincha iraní

Un curioso momento vivió un periodista de Win Sports durante una transmisión que estaba haciendo sobre el Mundial, desde Qatar.

Se trata de Carlos Alemán. Todo ocurrió durante un informe que él estaba haciendo previo a un partido. Mientras estaba frente a la cámara un hincha iraní se acercó e intentó besarlo.

Por poco el extranjero casi besa al periodista de Win Sports, pero él puso el brazo como barrera y logró evitar que hubiera contacto entre ambos.

En el momento en el que ocurrió el curioso hecho, Alemán estaba hablando frente a la cámara. A él se le notó la molestia y por eso evitó que iraní tocara su rostro.

Los periodistas que estaban en los estudios del canal, en Bogotá, tomaron la situación con cierta gracia, pero el involucrado sí encaró al hincha que se quiso pasar de atrevido para que no le dañara su trabajo.

A pesar de las restricciones que hay en Qatar está demostrado que hay quienes se arriesgan de más. Sin embargo, todo se solucionó con una conversación que no se escuchó al aire porque el periodista de Win Sports apagó el micrófono.

Después otro hincha intentó acercarse, pero Carlos Alemán lo frenó antes de que pasara algo más. Ante las bromas que le quisieron hacer al comunicador desde el estudio él respondió lo siguiente:

“No, pero estoy fuerte, no sé qué me unté hoy. Hoy me puse algo y estoy atrayendo locos...”