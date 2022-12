Le exigen respeto a La Liendra y Westcol por su comportamiento en Qatar

La Liendra y Westcol, dos de los influenciadores colombianos con más popularidad en redes sociales, están actualmente disfrutando del Mundial en Qatar.

En medio del paseo que se están dando, han sacado tiempo para generar contenido y alimentar sus audiencias. Pero en esos videos han hecho comentarios sin filtro.

Y es que La Liendra y Westcol han aprovechado el contexto cultural en el que están, especialmente para hacer videos en los que hablan de cómo es la situación de la mujer catarí.

Particularmente La Liendra se fue para un mercado catarí de Doha en donde venden las burkas y el hiyab, la vestimenta típica con la que se cubren las mujeres árabes, y sus comentarios fueron desafortunados.

Comenzó diciendo que quería comprarle esa vestimenta a su novia, Dani Duke, para que estuviera tapada todo el día.

“¿No tiene una que tape todo el rostro? ¿Esa está muy descubierta? Vea, yo quiero salir así, que no me la pueda mirar nadie. No, y eso que esa está muy descubierta porque le estoy viendo los dedos de los pies”, dijo en tono de broma y señalando a una mujer.

Por su parte, Westcol se grabó desde su lujosa habitación en Qatar hablando de la fidelidad de las mujeres allá y las leyes a las que deben someterse.

“Imagínense que aquí no existen mujeres bandidas. ¿Están escuchando las mujeres de Medellín, de Pereira y de Bucaramanga? Ah, Cali no se me olvida tampoco. Porque si acá hubiera una mujer bandida no simplemente la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos”, expresó.

Por estos comentarios La Liendra y Westcol están siendo señalados de misóginos y les han hecho protesta, especialmente en Twitter.