Países Bajos y Bélgica renuncian a portar brazalete "One Love"

"Lamentamos profundamente que no haya sido posible llegar juntos a una solución razonable. Defendemos el mensaje 'OneLove' y continuaremos difundiéndolo, pero nuestra prioridad número uno en la Copa del Mundo es ganar los juegos. No queremos que el capitán empiece el partido con tarjeta amarilla. Por eso, con gran pesar, tuvimos que decidir abandonar nuestro plan", señaló.

En un comunicado en su página web, la KNVB indicó que "habría pagado una posible multa por llevar el brazalete de capitán de One Love, pero nunca se ha visto que la FIFA quiera castigarnos en el campo por esto".

"Esto va en contra del espíritu de nuestro deporte que conecta a millones de personas. Junto con los demás países involucrados, analizaremos de manera crítica nuestra relación con la FIFA en el próximo período", añadió.

La Federación de Países Bajos mantuvo que junto a sus jugadores su deso es "difundir un mensaje positivo con OneLove, para la conexión y contra todas las formas de discriminación". "Queremos hacer eso en la Copa del Mundo junto con Inglaterra, Gales, Bélgica, Suiza, Alemania y Dinamarca", apuntó.

También recordó que el pasado 19 de septiembre, el grupo de trabajo de la UEFA, del que forma parte como federación, pidió a la FIFA que aceptara el brazalete de capitán de "One Love".

Bélgica también renuncia

La Federación Belga (KBVB) se sumó a la postura de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Gales, Dinamarca y Suiza y descartó que su capitán porte el brazalete "One Love" tras la confirmación por parte de la FIFA de que impondrá sanciones deportivas a quien lo haga.

"Muy decepcionados, nuestros jugadores y entrenadores han decidido no llevar el brazalete de capitán de One Love para no correr ningún riesgo deportivo. Son grandes defensores de la inclusión y seguirán mostrando su apoyo de otras maneras. La KBVB, junto con los demás países implicados, examinará de forma crítica su relación con la FIFA en el próximo periodo", afirmó.

En su comunicado, la KBVB se refirió a los contactos en los últimos días mantenidos por el grupo de trabajo de la UEFA para los derechos humanos y laborales con la FIFA sobre "importantes cuestiones pendientes" sobre esta materia en Catar".

"Después de que se avanzara en el Centro de Trabajadores Migrantes y en el fondo de compensación para los trabajadores migrantes, lamentablemente no se llegó a un acuerdo sobre el uso del brazalete de capitán de One Love. Al contrario. La FIFA ha promulgado medidas sin precedentes sobre el uso del brazalete de capitán de One Love", indicó la federación de belga.

La selección de Bélgica, que dirige el técnico español Roberto Martínez, forma parte del grupo F y debutará el próximo miércoles contra Canadá, antes de medirse a Marruecos al día 27 y a Croacia el 1 de diciembre.

Bélgica es parte, como las federaciones de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Francia y Suecia del Grupo de Trabajo que la UEFA creó en mayo de 2021, que desde entonces ha realizado diversas visitas al país y ha pedido el apoyo a los derechos humanos en el mismo.