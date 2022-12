¡Prográmese! Estos son los partidazos del 5 de diciembre en el Mundial

Arrancó lo más candela del Mundial, luego de la emocionante y tremenda fase de grupos. Así que no se pierda los partidos de infarto que se disputarán el lunes 5 de diciembre.

Recuerde que la fase de eliminación directa se jugará hasta el martes 6 del mismo mes, donde se terminarán de conocer las 8 selecciones que se van para cuartos y le dan un paso más al baile final de la Copa del Mundo.

En el partido entre Brasil y Corea del Sur, podría salir de titular Neymar tras superar la lesión que lo había sacado del mundial en el primer partido de la verdeamarela.

¿Cuáles son y por dónde los veo?

Japón Vs. Croacia (10:00 a.m.): Caracol, RCN, DirecTv Sports y DirecTv Go.

Brasil Vs. Corea del Sur (2:00 p.m.):Caracol, RCN, DirecTv Sports y DirecTv Go.