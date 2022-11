¿Qué cantantes estarán en la ceremonia inaugural del Mundial de Catar 2022? Shakira estaría acompañada por otro colombiano de lujo

El mundo entero se está preparando para el inicio del Mundial de Catar 2022, que iniciará el próximo domingo, 20 de noviembre, con la ceremonia inaugural.

Y es que uno de los momentos más esperados es el evento de inauguración, donde diferentes artistas de talla mundial dan el abrebocas de lo que será esta fiesta del fútbol que se vive cada 4 años.

¿Qué artistas harán parte de la ceremonia inaugural del Mundial?

Los World Music Awards adelantaron en sus redes sociales algunos de los artistas que estarán allí. Si bien la publicación posteriormente fue eliminada, distintos usuarios lograron hacer captura de pantalla y viralizaron la información.

“Shakira se prepara para su regreso a la Copa Mundial el 20 de noviembre en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundial de la Fifa”, señala el post en el que se menciona también a BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie.

Si se confirma la colaboración de Shakira, sería su cuarta aparición en una Copa del Mundo tras estar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

En el caso de la banda BTS, el grupo surcoreano formado en Seúl en 2010, está compuesto por 7 integrantes, sin embargó, solo estaría el vocalista principal, Jung Kook.

¿Por qué Dua Lipa no estará en inauguración del Mundial?

Otra de las artistas de las que también se ha hablado y que podría hacer presencia en el Mundial es Dua Lipa, sin embargo, se conoció que la artista se niega a asistir.

Mediante una historia de Instagram, la británica confirmó que no estará en la inauguración de Catar 2022, la cantante no estaría de acuerdo con la forma en cómo se tratan los derechos humanos allí.

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Catar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Catar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”.

¿Qué otros eventos se realizarán en el marco del Mundial en Catar?

La Fifa realiza varios eventos para que las personas disfruten del ambiente alrededor del torneo futbolístico, pero también es una oportunidad para que se organicen conciertos. Varios artistas llegarán al país asiático para presentarse en diferentes puntos.

El Fifa Fan Festival estará abierto desde el 19 de noviembre al 18 de diciembre. En este lugar se puede ingresar de manera gratuita a los conciertos que realizan Calvin Harris, Diplo, Trinidad Cardona, Norah Fatehi, Clean Bandit y GIMS.

Black Eyed Peas, Jason Derulo, J Balvin y Robbie Williams son algunos de los artistas confirmados para presentarse en Doha, un campo de golf habilitado para estos eventos durante la Copa del Mundo.

Por su parte Trinidad Cardona, Davido y Aisha son los intérpretes de ‘Hayya Hayya’ (Mejor juntos), canción oficial del Mundial, y también estarán en tarima.

Canción oficial del Mundial de Catar 2022