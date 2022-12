A pesar del flojo rendimiento de las dos primeras jornadas, Uruguay sigue ilusionado con estar entre los 16 mejores en la Copa del Mundo de Catar 2022.

El elenco sudamericano, que apenas tiene 1 punto en la tabla de posiciones, está obligado a ganar ante Ghana para conseguir la clasificación y además necesita que Corea no le vaya a ganar a Portugal. Ambos encuentros están programados para iniciar a las 10:00 de la mañana.

Para Luis Suárez, delantero de Uruguay, estar en esta situación, con la obligación de ganar, no es algo muy agradable.

“Me molesta estar en esta situación, porque tenemos calidad y jugadores para estar mejor, pero me deja tranquilo que, en esta situación, el uruguayo no se rinde. En las eliminatorias quedando cuatro fechas supimos responder y estar a la altura de la camiseta y de la selección”, afirmó el goleador.

Por su parte, Otto Addo, estratega del elenco africano, manifestó que “ellos tienen que ganar. No tienen otra opción. Van a tener que jugar arriba. No van a poder jugarnos a la defensiva. Esperamos que jueguen más hacia arriba, que presionen alto, que intenten dominar el partido y la posesión. Saben que un empate no les vale, así que no tendrán otra opción que venir a buscarnos y atacar. Nos van a dejar espacios. Tenemos que aprovecharlo. Va a ser un partido equilibrado. Todo puede pasar. Tengo confianza. Si mis jugadores siguen al nivel de los dos últimos partidos, podemos ganar”.

Para clasificar, Ghana necesita ganar. En caso de una igualdad tendrá que esperar que Corea no gane por más de un gol.

En el otro duelo de esta zona, Portugal se medirá a Corea del Sur.

El elenco luso suma seis puntos y ya está en los octavos de final, solo necesita un punto para certificar su liderato.

Por su parte, los coreanos necesitan ganar y esperar que Uruguay no gane por más de un gol.

