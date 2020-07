Con una maleta llena de ilusiones y con la convicción de volver a la actividad y retomar la forma de competencia, el santandereano Andrés Felipe Villamizar García viajará hoy a Europa en el ‘Vuelo del Deporte Colombiano’, que partirá del aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino a Madrid, España.

Villamizar García, joven espigado de 18 años, es uno de los seis squashistas que fueron incluidos en el viaje programado por el Ministerio del Deporte para desplazar a casi 200 deportistas al Viejo Continente y que van a campos de entrenamiento y a competencias, como el caso de los ciclistas que son mayoría, 120, en el vuelo.

“Viajan seis deportistas, tres mayores y tres juveniles, y entre ellos están Andrés Felipe. Los juveniles van a entrenar y a hacer preparación de cara a 2021, para los Panamericanos y Suramericanos de la Juventud y lo que nos quede o se pueda hacer a fin de año”, señaló el también santandereano Sergio Andrés Becerra Peñuela, presidente de la Federación Colombiana de Squash.

La inclusión de Andrés Felipe en este vuelo del deporte colombiano se da gracias a que él es integrante de la selección Colombia, y al ser incluido en la lista entregada por la Federación de Squash.

La estadía del santandereano y sus compañeros será por dos meses, y el costo de los pasajes y la estadía corren por cuenta del Ministerio del Deporte y la Federación.

Y para poder garantizar su presencia en el vuelo del deporte colombiano, el deportista tuvo que someterse a las pruebas de PCR para descartar que se positivo para COVID-19.

“Nos hicieron varios exámenes y afortunadamente salieron negativos, y el Ministerio nos da esa certificación de que vamos bien de salud y negativos en las pruebas para el coronavirus”, anotó Andrés Felipe.

En cuanto a la permanencia en el avión durante el vuelo, el deportista señaló que: “ya nos han dicho y recalcado todos los protocolos que se deben cumplir antes, durante y después del viaje. Por ejemplo, el tapabocas hay que cambiarlo cada cuatro horas, cada uno debe llevar su kit de desinfección, no compartir ningún elemento personal con nadie, entre otras cosas”.

Entrenamiento y estudio

Por su parte, el joven deportista, que este año se coronó campeón suramericano sub 19 en individual y en la modalidad de equipos, en torneo celebrado en febrero pasado en Quito, Ecuador, se mostró feliz con esta posibilidad de ir a Europa a entrenar y a volver a jugar.

“Desde que empezó la cuarentena no he vuelto a jugar, me he mantenido con los entrenamientos de acondicionamiento físico, y la verdad, estoy contento por este oportunidad de poder volver a una cancha”, sostuvo Andrés Felipe.

Una vez en Madrid, Villamizar García y los demás squashitas se desplazarán hacia Barcelona, en donde se concentrarán durante los próximos dos meses.

“Se gestionó un permiso con una academia de squash allá en Barcelona, y vamos a poder entrenar y disputar algunos partidos contra jugadores de allá, y esa es la idea, volver a las canchas y retomar el nivel de competencia para poder representar a Santander y Colombia, si se permite volver a la competencia oficial este año”, anotó Villamizar García.

Y agregó que: “sé que en la parte física voy a llegar bien, porque me he entrenado a consciencia, salía a correr, me conseguí unas pesas para ejercitarme en la casa, pero el nivel de juego, en cuanto al golpeo y ese tipo de cosas técnicas, no creo que esté bien, porque no he podido entrenar en una cancha, pero es algo que se puede recuperar rápido con esfuerzo y dedicación”.

Además retomar la competencia, otro de los objetivos de Andrés Felipe Villamizar es el de iniciar sus estudios universitarios en Barcelona y afrontar las competencias profesionales que se programen en España y Europa.