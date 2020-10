La suspensión de un año impuesta por la Federación Colombiana de Voleibol, mediante resolución 01 de junio 4 de 2020, al presidente de la Liga Santandereana de este deporte, Félix Mauricio Antolínez Díaz, por expresiones emitidas a través de redes sociales contra la dirigencia del voleibol nacional, fue anulada por la Comisión General Disciplinaria, CGD.

Mediante la Resolución número del 15 de octubre del año en curso, la Comisión General Disciplinaria decretó la nulidad de todo lo actuado en la acción disciplinaria adelantada contra Antolínez Díaz, y que había sido emitida por la Comisión Disciplinaria de la Federación el 27 de abril de 2020, así como dejar sin efecto la resolución 01 de junio 4 de 2020.

Lea también: Federación de Voleibol suspende al Presidente de la Liga Santandereana

De acuerdo a la sentencia de la Comisión General Disciplinaria, la Federación y su Comisión Disciplinaria no eran los entes encargados de adelantar la investigación por las supuestas faltas cometidas por Antolínez, sino que le correspondía a la Comisión Disciplinaria de la Liga, a la cual remitió el presente fallo.

Ante esta determinación, Mauricio Antolínez se mostró satisfecho por el resultado, y señaló: “presenté este recurso hace tres meses y me dieron la razón, la Federación no podía suspenderme por algo que no hice. Ahora, a seguir trabajando por el voleibol de Santander”.

Y entre ese trabajo está el tema de los protocolos de bioseguiridad para el regreso del voleibol, que ya están aprobados, pero se está a la espera de que se habilite el coliseo, que está ocupado en este momento por la Gobernación de Santander en un tema humanitario.