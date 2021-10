Junto a las caudalosas y contaminadas aguas del río de Oro, el principal afluente del área metropolitana de Bucaramanga, se forjó un grupo de pequeños deportistas que quiere brillar en la lucha olímpica.

‘Aquí se lucha’, esta es la frase que tienen grabada cerca de 50 niños del barrio Galán de Bucaramanga, que durante cerca de un año (entre enero y octubre) se entrenaron y aprendieron las técnicas de la lucha olímpica en un escenario construido con y sobre la arena que arrastra hasta la orilla el río de Oro.

Por las polvorientas calles de este barrio se vieron correr, al menos tres veces por semana, a los pequeños guerreros que corrían presurosos a sus entrenamientos y quienes con más recursividad que recursos adecuaron un tapiz, nombre con el que se conoce al escenario de la lucha olímpica, al borde del río.

El gestor de esta idea es el profesor Charles González, un luchador que desde sus 14 años se apasionó por esta disciplina y que hoy, con 33 cumplidos, decidió transmitir lo aprendido a su cincuentena de alumnos.

En un lugar que antes era un botadero de basura, Charles y sus alumnos, con pica, pala y cernidora limpiaron el escenario, lo adecuaron y se ganaron el espacio y el respeto de la comunidad que aprobó su iniciativa.

González expresó que “junto con mi esposa pusimos en práctica una idea que nos dio una película de lucha olímpica de la India. Nos ideamos un escenario con arena fina para que los niños no sintieran miedo al caer, sino que lo vieran como algo que les generara confianza, algo realizable”.

Sofía Morales es una niña, habitante de este barrio noroccidental, que acudió al llamado de Charles. Ella afirmó: “Después de ayudar a mi mamá con las tareas de la casa me ponía a ver televisión. Un día unos amigos me contaron que entrenaban lucha, fui y me gustó”.

La joven contó se ha enfrentado a niñas y niños, “con la lucha pude viajar a Santa Marta a un torneo. Mi mamá me apoya, me dice que tengo que conocer muchos lugares y ser muy buena luchadora”.

César Pinzón es otro de estos pequeños que decidió aprendió a luchar. Antes de cada entrenamiento se persigna y pide la bendición de su abuela para que le vaya bien. Él se formó en agarres, llaves, derribos y confesó que su sueño es “ganar medallas y llegar a un torneo Mundial, a los Olímpicos”.

El profesor González expresó que comenzó con 12 niños y a veces ha tenido a más de 50. “La idea es sacar del río de Oro verdaderamente el oro olímpico en lucha para Colombia”, aseguró.

Este trabajo dedicado ya ha tenido sus frutos. Uno de los luchadores del río, Deimar Correa, el pasado 2 de octubre se vistió de oro y se coronó campeón nacional de lucha en la categoría de los 41 kilogramos en La Ceja, Antioquia.

“De gracia recibiste y por gracia lo das” es la premisa del profesor Charles, quien aseguró que su mayor satisfacción es “formar a los niños en lucha, en valores, en la vivencia del deporte, que ellos aporten el día de mañana a la sociedad y sean campeones, con eso verdaderamente soy feliz porque es lo que deseo”.