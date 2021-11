Bucaramanga tendrá su primera maratón el 28 de noviembre

'Runninc' nació hace dos años en Bucaramanga, como iniciativa de un grupo de corredores que buscaban entrenar en grupo su deporte.

Desde 2020 creció a nivel de Colombia, haciendo 'Runnin camp', espacios donde se capacita a las personas en atletismo. Además, realizan eventos físicos de grande y pequeña escala y turismo deportivo.

Ahora, se propusieron realizar la primera Maratón de Bucaramanga. Según Joaquín Gómez, director de la iniciativa, este es el evento de mayor distancia que se va a realizar en la ciudad.

"Normalmente se hacen media maratón que son 21 kilómetros, pero nosotros haremos 42 kilómetros, que es la distancia olímpica. Para esta primera versión estamos esperando al rededor de unas 250 persona, porque sabernos que aún hay un poco de recelo con los eventos masivos. El foco de la competencia es traer personas de afuera de la ciudad para promover el turismo. De las personas que se han inscrito principalmente es porque hace rato no vienen a Bucaramanga y quieren volver a conocerla, por decirlo así", afirma el director.

El evento contará con cuatro categorías: 5k, 10k, 21k y 42k. Las rutas tendrán un circuito que va a recorrer toda la ciudad.

La principal característica de este primer evento será que tendrá vías cerradas para poder realizar la prueba con tranquilidad.

La Maratón tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, entre las 3:00 y las 10:00 de la mañana-

"La salida de quienes corran 21 y 42 kilómetros será a las 4:00 a.m. y los de 5 y 10 kilómetros lo harán a las 5:45 a.m. y la hora máxima para terminar la carrera serían las 9:00 a.m.", agrega Joaquín.

A hoy, ya hay inscritos de Colombia (Yopal, Cartagena, Bogotá, Sincelejo) y un grupo de 15 personas de Venezuela. Habrán 13 puntos de hidratación distribuidos por la ciudad. Además, la carrera tendrá el acompañamiento de la banda de la Fortaleza Leoparda Sur en el paso por el Estadio Alfonso López con el fin de animar a los corredores.

"La altimetría alcanza casi los 490 de desnivel positivo. Las maratones llegan por lo general a 40 o 50 de desnivel positivo, nosotros llegaremos casi a los 500, por lo que es la maratón de calle más dura que se puede correr a nivel de Colombia. A los competidores le ha gustado este reto, porque no todo el recorrido es plano", afirma Joaquín.

Las inscripciones seguirán abiertas hasta el próximo 10 de noviembre y se pueden realizar a través de la página web www.runninc.club/maratondebucaramanga.