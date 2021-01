Caimanes de Barranquilla se clasificó a la final de béisbol colombiano

Con el triunfo la novena barranquillera llega a cinco triunfos y tres derrotas y ya no podrá ser alcanzado por el equipo cartagenero, que con el revés de anoche no le da alcance, tampoco a Vaqueros de Montería, al que enfrentará este miércoles en juego por cumplir con las estadistas. Porque, aunque gane Vaqueros, solo podrá igualar Caimanes en el primer lugar, pero este le ganó la serie particular y ese es uno de los ítems de desempate.

Las posiciones quedan: Caimanes 5 triunfos 3 derrotas; Vaqueros 4 y 3 y Tigres con 2 y 5.

En el juego de anoche, la novena barranquillera empezó ganando cuando anotó una carrera en la conclusión de la primera entrada.

Tigres de Cartagena reaccionó en la parte alta del cuatro episodio. Allí anotó cuatro carreras en los bombachos de Carlos Arroyo, Jesús Marriaga, Brallan Pérez y Manuel Joseph y se puso arriba en el marcador 4 por 1.

En el cierre de la quinta entrada Caimanes descontó dos carreras, una en las piernas de Donovan Solano, remolcado por doble de Harold Ramírez, y la otra la anotó Ramírez, empujado por sencillo de Audy Ciriaco. Y el juego se ponía 4 por 3 a favor de Tigres.

Caimanes volvió a la carga en el cierre del sexto inning, donde los jonrones de Dilson Herrera y Donovan Solano, ayudaron para fabricar cuatro rayitas más y de esa manera ponerse arriba 7 por 4.

En el cierre del séptimo capítulo la novena barranquillera anotó la octava carrera en las piernas de Sandy León, quien tras conectar doble al prado derecho, anotó por error del campocorto, quien hizo un mal tiro a primera base. Fue la carrera de la puntilla porque dejaba el partido 8 por 4 y Tigres, pese a que tuvo intentos de amenaza en otros innings, no apareció el batazo oportuno para empujar las carreras.

La gran figura del partido fue el Grandes Ligas Donovan Solano, quien bateó de 5-3, un jonrón, un doble y un sencillo, remolcó dos carreras y anotó dos. Y Dilson Herrera, quien conectó el cuadrangular para empatar el juego. Bateó de 4-2, una anotada y otra empujada. Por el equipo Tigres se destacó con el bate Carlos Martínez, de 3-2.

El juego se lo acreditó el lanzador barranquillero Randy Consuegra, quien actuó en plan de relevista. Lo perdió Yeizer Marrugo, también en plan de relevista.

El Round Robin termina este miércoles con el duelo entre Vaqueros y Tigres, partido que está programado para las 8:36 de la noche.

La final de la Liga Profesional Colombiana de Béisbol ‘Copa Súper Giros-BetPlay’ 2020-2021 arranca el sábado en el estadio Édgar Rentería, partido programado para las 5:00 de la tarde. El ganador de cuatro de los siete juegos del playoff, será el campeón y ganará el derecho de representar a Colombia en la Serie del Caribe 2021.