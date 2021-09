Campeón mundial de patinaje interpuso una denuncia contra su federación

Según Diego Posada, actual campeón del mundo de patinaje en la categoría in line down, la Federación Colombiana de Patinaje estaría vulnerando sus derecho al trabajo, a la libre expresión, al debido proceso, al derecho de imagen, a la recreación y el deporte, entre otros.

"La Federación de patinaje me ha exigido que me retire de algunos eventos de tipo recreativo que incentivan la práctica del deporte; todo porque dichos eventos no aportan monetariamente a Fedepatín. Me han amenazado con sacarme del campeonato del mundo y quitarme la oportunidad de volver a traer un título para Colombia", afirma el patinador.

Además, agrega que José Acevedo, presidente de la federación y Alberto Herrera, el gerente general se han comunicado telefónicamente con él y lo han 'chantajeado' con que si no publica en sus redes sociales informando que no hará parte del evento en cuestión, perderá el aval de la federación para ir a la máxima competencia de dicho deporte.

La tutela fue impuesta por el deportista y su abogado, en búsqueda de que no se le vulneren los derechos anteriormente mencionados.

"Les pido a todos que me ayuden a darle visibilidad a mi situación, para que se den cuenta de la triste realidad del deporte en este país", sostiene Posada.