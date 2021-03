La santandereana Carolina Ulloa brilla en el atletismo de EEUU

No hicieron falta demasiados meses y años de entrenamiento para que Carolina Ulloa Daza cosechara destacados logros en el atletismo.

Inició como velocista, pero terminó en los lanzamientos, y en corto tiempo ya era campeona nacional. Y después de más de cinco años no para de recoger los frutos de las semillas sembradas durante años de disciplina y constancia.

Al USC Trojan Invitational, evento al que asistió en representación de Washington State University, donde inició los estudios de fisiología, arribó con muchas expectativas, porque era su primera gran competencia después de la inactividad generada por la pandemia.

Pero aunque existían dudas, los resultados, como cuando incursionó en el lanzamiento de martillo, fueron brillantes.

La deportista santandereana, de 19 años, finalizó en la segunda posición con un registro de 58.30 metros, siendo superada únicamente por Joy McArthur, quién tuvo una marca de 62.71 m.

Pero además de subirse al podio, la deportista impuso nuevo récord para estudiantes de primer año en Washington State University y la quinta mejor de todos lo tiempos para esa institución.

“Después de un largo tiempo sin competir oficialmente. Una excelente marca que me ayuda a motivarme un poco más. “Si va hacer algo, hágalo bien, sino no haga nada” lo mejor que me han dicho mis padres. Mejor marca personal con martillo de 4 kilogramos”, publicó la deportista en su cuenta de instagram.

Esta, además, es la segunda mejor marca de la historia de Santander en la categoría mayores, en la que figura en el primer puesto María Eugenia Villamizar, con 59.86 metros, impuesto el 20 de abril del 2002 en Gran Prix de Bogotá.

Nuevos convocados

Por otra parte, las buenas noticias para el atletismo de Santander no paran, teniendo en cuenta que dos nuevos representantes fueron convocados a la Preselección Colombia que se prepara para el Mundial de Nairobi.

Recientemente, los atletas Pedro Ayala y Jorge Landínez estuvieron concentrados en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá y ahora el turno es para Sebastián Barrera y Jenny Barcenas, quienes se destacan en los 400 metros vallas.

Las nuevas generaciones

Y tras los pasos de Carolina, Pedro, Jorge, Sebastián y Jenny, figuran cientos de niños que tomaron parte del Festival Atlético de Velocidad, dentro del marco de los Juegos Intercolegiados Escolares, organizados por el Inderbu y con el apoyo del Colegio Cooperativo de Bucaramanga.