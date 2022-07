Duras críticas por organización de Intercontinental de voleibol de Bucaramanga

Lo que pensaba ser un evento de gran magnitud, que se igualaría o mejoraría al Campeonato Suramericano de Voleibol, que tuvo como sede el año anterior a Barrancabermeja, al parecer no tendrá la magnitud que se esperaba.

De acuerdo con fuentes al interior de la organización de la Copa Intercontinental Femenina de Voleibol Mozzartbet Bucaramanga 400 años, “el evento estaba planeado para que siete selecciones participaran, cinco de Latinoamérica y dos de Europa. Sin embargo, esto quedó convertido en un cuadrangular y con algunas selecciones con poco recorrido”.

Según el informe, en un principio se contaba con la asistencia de las selecciones de Brasil, segunda en el ranking mundial; Turquia, cuarta en el escalafón; Pakistán; Kenya, 27 del mundo; Colombia, ubicada en el puesto 16, Argentina, 21 del mundo; Perú, 26 del escalafón y Chile, ubicada en el puesto 69 a nivel global.

No obstante, no se pudo confirmar la asistencia de Brasil, Perú, Argentina, Pakistyan, Kenia y Turquía, se ratificó la presencia de Colombia y Chile y se incluyeron a última hora los nombres de México, 25 del escalafón mundial y de El Salvador, que actualmente es catalogada como la 104 del Mundo.

Organizadores del Torneo aseguraron que “varios entrenadores dijeron que no asistían porque no estaban interesados en ningún fogueo. Por su parte, Argentina dijo que asistía si asístían los equipos de Europa y de Brasil y Perú no se sabe aún por qué cancelaron su participación”.

Precisamente, la Alcaldía de Bucaramanga había anunciado en su agenda este evento y con selecciones que no estarán presentes. En uno de sus comunicados se afirmó que “Esta competencia sudamericana en su versión 35 tendrá lugar en el Coliseo Bicentenario de Bucaramanga. Participarán delegaciones de Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú”.

Otra de las inconformidades denunciadas tiene que ver con los costos del Torneo, ya que “a los dos institutos de deporte, Inderbu e InderSantander se les pidió a cada uno $70 millones y el Ministerio puso alrededor de $600 millones, además de otras cifras que fueron entregadas por patrocinadores privados que fueron vinculados. También se pidieron varias impresoras, de más de $20 millones cada una y otros requerimientos de alto valor”.

Además se aseguró que “hubo desorden al momento de confirmar fechas, presencia de equipos y fixtury por lo que a la fecha no ha salido boletería a la venta y se han improvisado permisos, planes y apoyos”.

En tal sentido, en la página de la Alcaldía de Bucaramanga se anunció que “la boletería estará disponible al público a través de la plataforma Eticket” y que el evento se inicia el próximo lunes 11 de julio, pese a esto, al consultar la página web de la página indicada no aparece publicado dicho evento. No obstante, se aclaró que la plataforma oficxial de venta de estas es la página QuickTicket.

También se informó que “la selección de Chile regresa a su país el domingo 17 de julio, por lo que, si llega a clasificar a la final, ni podría jugarla porque esta está programada para ese mismo día a las 7:00 p.m.”.

De acuerdo con los organizadores, este evento servirá como preparatorio para la Selección Colombia, dirigida por el técnico Antonio Rizola, y quien participará en el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino, que se disputará desde el 23 de septiembre hasta el 15 de octubre en Países Bajos y Polonia. Esto después de haber obtenido el segundo lugar en el Campeonato Suramericano Barrancabermeja 2021.

Inderbu responde

Al respecto, el director de la entidad, Pedro Ballesteros, dijo que la ausencia de Pakistán, Turquía y Kenia "no se pudo confirmar porque estos equipos estaban disputando un torneo en Europa y por cuestión de agenda les fiue imposible asistir".

Frente a la queja del viaje de regreso de a Selección de Chile antes del final del torneo, el funcionario aclaró que "todo el tema de las agendas de los equipos lo realiza directamente la Federación Colombiana de Voleibol, que es la dueña el evento".

Ballesteros destacó que "tendremos como protagonista a la Selección Colombia, que es nuestro equipo y que logró la clasificación al Mundial del deporte".

Asimismo, el director de Inderbu expresó que "este evento reactiva nuestra economía y se continpua con la dinámica comercial y de promoción de la ciudad ante el mundo".