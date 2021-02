El atletismo regional volvió a la actividad con el Departamental de Cross Country

Emotivo, así fue el regreso a la competencia de los atletas santandereanos, quienes tomaron parte del Campeonato Departamental Cross Conuntry, que se llevó a cabo en las canchas deportivas del Barrio Prados del Mutis y Manzanares, con el apoyo del Inderbu.

Aunque la entrega del estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa, que fue remodelado en un amplio porcentaje, aún no es una realidad, la Liga Santandereana de la disciplina se las ingenia para mantener activos a sus atletas y en esta ocasión se evidenció un buen rendimiento, a pesar de la inactividad por la pandemia y, además, la acogida de los deportistas fue la mejor.

“La participación nos gustó porque hubo mucha acogida de los deportistas y de la gente que quería realizar deporte, porque la convocatoria estaba abierta para todo el público. El desempeño de los atletas fue muy bueno, ellos han seguido entrenando y poco a poco van mejorando”, indicó Luis Carlos Salcedo, director técnico del certamen.

Desde los más pequeños, de la categoría sub 8, hasta los de las categorías máster, se gozaron la competencia, que además de reactivar formalmente la actividad buscaba foguear a los deportistas de cara a un 2021 donde vendrán más eventos regionales y nacionales.

En total fueron 20 las competencias que se realizaron para damas y caballeros en las categorías: abierta, máster única, máster A, B y C, sub 18, sub 20, infantil A y B, y escolar A, B y C.

Participaron 146 deportistas, en representación de municipios como: Los Santos, Piedecuesta, Landázuri, Lebrija, San Gil, Sabana de Torres, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Charalá, Bucaramanga y Floridablanca.

En la categoría abierta damas, se impuso, Arleth Suárez, de Futuras Estrellas Floridablanca, al detener los cronómetros en 32’:36’’ en un trayecto de ocho kilómetros.

Por su parte, en la categoría abierta caballeros, ganó Jhon Sebastián Matallana, del registro del Club Ave Fénix, al emplear un tiempo de 32’:41’’ en los 10 kilómetros de recorrido.

Otros vencedores fueron: Flor Marina Moreno (máster única), Luiggin Acosta y María Alejandra Salas (sub 18); Yesenia Jiménez y Reinaldo Delgado (sub 20), Daniela Moreno y Johan Rengifo (infantil A), y Danna Álvarez y Juan Mateo Gutiérrez (infantil B).