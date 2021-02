El compromiso del gobierno nacional con el deporte de Santander

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué deja su visita a Bucaramanga y Santander?

“Traemos buenas noticias, la reactivación económica, la reactivación segura, también viene acompañada del deporte, tendremos grandes inversiones, ya hay asignados 44.000 millones de pesos en escenarios deportivos para todo el departamento, estamos finalizando ese perfeccionamiento de los contratos para iniciar una nueva ruta en lo que tiene que ver con recreación y actividad física”.

¿Qué se puede hacer para mejorar la situación de los deportistas de la región, quienes muchas veces no reciben el apoyo para competir y tienen que irse para otras regiones?

“Fui enfático hace un año cuando estábamos en las campañas de gobernaciones y alcaldías, en que las personas que llegaran a dirigir el deporte tanto departamental como municipal tenían que venir del sector. Tenían que conocer las necesidades de los deportistas y creo que en ese sentido Santander va por buen camino. Con Pedro Carrillo (director de Indersantander) hemos podido trabajar muy bien, es una persona que además conoce, que se ha educado en el sector deporte y por eso plantear proyectos se hace muy fácil. Nosotros estamos en una revolución con el programa ‘Talentos Colombia’, donde Santander también será beneficiario, y estamos buscando esa vocación deportiva”.

Se acercan los Juegos Olímpicos, ¿Se puede igualar o mejorar la actuación de Río 2016?

“El pronóstico que hacemos de la mano del Comité Olímpico y del Comité Paralímpico es alcanzar las 27 medallas totales, eso nos llevaría a mirar 10 medallas en el convencional, en Río tuvimos ocho. Ha sido un año y medio sui géneris, pero también no sabemos qué pasará; nuestros atletas lo están entregando todo. Yo creo que las potencias se van a reconfirmar y el resto de los países como el nuestro será un tema del que mejor esté el día de la competencia”.

Con relación a Santander en los Olímpicos, ¿Por qué vemos tan pocos cerca de las justas?

“Si bien es cierto, los Juegos de Tokio 2021 son importantes, ya estamos pensando en París y en Los Ángeles. Estamos pensando en el futuro, en el relevo generacional. porque ahí es donde los departamentos deben trabajar y con el Indersantander tenemos un plan específico para 2023 y 2027”.

En Santander tenemos a los mejores de la natación paralímpica y hace años se prometió la creación de un complejo acuático en Piedecuesta y aún no está.

“Nadie puede negar que Santander en tema de natación paralímpica es una potencia y los deportistas merecen los mejores escenarios, en ese camino estamos trabajando; ya hablé con el alcalde de Piedecuesta y el próximo 8 de febrero van a radicar los diseños para poder ajustar el presupuesto y sacar ese proyecto en este gobierno. Son muchos años donde se prometieron a los deportistas y es momento de sacar ese proyecto adelante”.

¿Qué concepto le merece que la Liga Femenina sea únicamente de mes y medio?

“Este gobierno apoya incondicionalmente el fútbol femenino, este año vamos a asignar los mismos recursos que asignamos para la Liga anterior y un poco más, casi 1.500 millones de pesos. Necesitamos el apoyo de Dimayor y de los equipos, pero sabemos que no están pasando por un buen momento financiero. Queremos una Liga más larga de la que se ha proyectado, pero debemos ser justos en la declaración y los equipos financieramente tienen que verlo viable y por eso la invitación es que entre todos consigamos un patrocinador”.

¿Qué se viene para el deporte nacional en 2021?

“Estamos trabajando en las burbujas tanto femenino como masculinas en voleibol y baloncesto; en Ibagué tenemos el Panamericano de Patinaje; tenemos la Copa América; y los Juegos Panamericanos Júnior de Cali. Se viene un año lindo para el deporte de alto rendimiento y el deporte comunitario”.

¿Cómo solucionar la crisis del deporte aficionado y las diferentes escuelas de formación?

“Es una situación difícil. La voluntad política está y se requiere del cuidado y la autoconciencia por parte de cada Escuela de Formación, porque será indispensable para la reapertura. El llamado es también para que las alcaldías y los gobiernos departamentales ayuden en el proceso”.

Finalmente, ¿Cómo encontró los escenarios y el deporte de la región?

“Los escenarios están en el punto perfecto donde tenemos que repotenciarlos. Ya hablamos con el gobernador, ya sabemos la inversión que hay que hacer, quedamos en tomar una decisión en estos días, para definir cuánto aporta la gobernación, cuánto aporta la alcaldía y cuánto el gobierno nacional. Me voy contento con lo que estoy viendo en Santander, pero no se puede bajar la guardia, hay que estar adelante siempre”.

NUEVO PARQUE

El Presidente Iván Duque entregó ayer en Lebrija, Santander, el escenario ‘Valle de los Ángeles’, un espacio donde grandes y pequeños podrán recrearse, hacer deporte y disfrutar en diferentes actividades físicas. El proyecto contempló una construcción y mejoramiento de este escenario que sirve a los habitantes del municipio para la recreación y el deporte.

Adicionalmente, el espacio está acondicionado para trabajar talentos deportivos, especialmente en deportes de conjunto como el baloncesto, el fútbol sala o el voleibol.

La obra se basó en la construcción de dos canchas deportivas (cancha múltiple y cancha sintética fútbol 5), iluminación, parque biosaludable, módulo de servicio y cerramiento.

PROYECTOS

Más de siete proyectos deportivos aprobó el Ministerio del Deporte para Santander.

Así lo dio a conocer el Director de Indersantander, quien acompañó al ministro Ernesto Lucena en un recorrido por los escenarios de Bucaramanga.

Además de la inauguración del Parque Recreodeportivo Valle de los Ángeles, en Lebrija, entre los proyectos está la recuperación del coliseo de Voleibol, la construcción de un centro de alto rendimiento en Berlín y la realización del Complejo Acuático en Piedecuesta.

Pedro Carrillo, director del Indersantander, dijo que el Ministerio proyecta traer eventos internacionales.

LOS DEPORTISTAS ESPERAN QUE SE CUMPLAN LAS PROMESAS

Las promesas son algo en lo que han dejado de creer algunos deportistas y entrenadores de Santander, pues ya muchas veces los han dejado vestidos y alborotados.

El anuncio de la ejecución de siete proyectos deportivos en el departamento es algo que tiene a más de uno hablando de esto, pero las dudas siguen vigentes en los protagonistas de las diferentes disciplinas, quienes son los que se benefician o perjudican, en el caso de que no les cumplan.

Las reacciones han sido masivas ante este anuncio, algunos tienen fe, otros no tanta y están los que hacen como Santo Tomás, “hasta no ver, no creer”.

“Es un ministro cercano al deporte, fue deportista y en las cosas que ha hecho se nota. En las promesas que pueda dar toca esperar a ver, porque el apoyo hacia el departamento por los entes nacionales siempre ha sido más escaso, porque siempre le dan esa responsabilidad a la gobernación”, manifestó Francisco Villarroel López, entrenador de la Selección Santander de Karate, quien destacó la importancia de realizar arreglos en el tatami del coliseo de deportes de combate, ubicado en la Unidad Deportiva Alfonso López, donde también están ubicados los judocas, taekwondistas y los deportistas que practican la esgrima.

En este sentido se pronunció Cristian Sandoval, estratega de la Selección Santander de Polo Acuático. “Que tomen en serio el deporte santandereano”, expresó el técnico.

Por su parte, Moisés Fuentes, nadador paralímpico y uno de los atletas que más gloria le han dado a Santander, afirmó que “el compromiso ha sido total” por parte del ministerio y agregó que le tiene confianza a estos anuncios.

“Es un compromiso de todos, también de los diferentes municipios”, afirmó Fuentes.