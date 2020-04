El COVID-19 golpea al deporte santandereano

César Vásquez, exdefensor del Atlético Bucaramanga en la década del 90 y 2000, tiene una Escuela de Fútbol en Girón, que lleva su nombre y en ella cinco entrenadores se dividen el trabajo de las diferentes categorías.

Por estos días no son los delanteros quienes le hacen pasar un mal rato con un enganche o un gol, sino el COVID-19, que amenaza con golear a cientos de entrenadores de las escuelas de formación en Santander, en las diferentes disciplinas deportivas.

“Ahora estamos resolviendo las cosas con lo que alcanzamos a recoger del pago de los padres de familia del club antes de iniciar la ‘cuarentena’, porque el único ingreso de nosotros es ese, pero con el Coronavirus toda la actividad deportiva está detenida y estamos en una situación difícil muchos entrenadores, que nos ponemos en las manos de Dios, que es el único que puede solucionar esto”, indicó Vásquez, quien tiene un hogar con esposa y tres hijos por los que debe responder.

Como César, alrededor de 500 entrenadores de fútbol de Santander afrontan un instante crítico, que los obligó a reunirse para buscar ayuda.

Germán Wandurraga, entrenador en Campo Hermoso, lidera la iniciativa que busca respaldar a los entrenadores de fútbol de la región.

“Recibimos la confianza de cerca de 500 entrenadores de todo el Departamento para enviar unos oficios y poner en conocimiento a las autoridades: gobierno nacional, departamental, municipal y a los institutos de deportes. Tenemos representantes en todos los sectores y la idea es que recibamos un apoyo”, dijo Wandurraga.

El Ministerio del Deporte, mediante la resolución 489, tomó unas medidas para la protección de deportes, pero para Wandurraga “las medidas van implementadas para los atletas y entrenadores de alto rendimiento. No es una buena medida, no fue bien recibida; además hay que dejar claro que por un lado está el deporte aficionado, que no tiene recursos, y por otro el profesional, que sí tiene con qué”.

Dificultares en todas las disciplinas

Aunque el fútbol reúne a la mayoría de entrenadores y deportistas en la región, en las demás disciplinas también el panorama es oscuro.

Carlos Parra, director de la Escuela de Baloncesto Iván Olivares, la cuna de varios de los basquetbolistas más destacados de la región, sostuvo que “la Escuela cerró el 16 de marzo, porque la alcaldía cerró el Polideportivo las Américas que es nuestra sede, A partir de ese día no hay ingreso ni de alumnos, ni de dinero al club, porque los padres son los que sostienen con las pensiones a la Escuela; también tenemos servicio de transporte, y tampoco hay ingreso. Estamos buscando un préstamo de los que hace el gobierno para las pequeñas empresas. Nosotros somos 15 personas y nuestra familia tiene recursos para sostenerse un par de meses, pero nuestros empleados no”.

Los deportistas paralímpicos tampoco son la excepción. Un grupo de ellos, entre quienes aparecen Édgar Zabala, Edwin Rodríguez, Laura Serrano y Jorge Camarón, entre otros, le enviaron un documento a la Gobernación de Santander, en la que manifiestan: “la estamos pasando mal, su administración contrató toda la parte administrativa y dejó por fuera la base del Indersantander que son los deportistas y entrenadores. Somos un grupo de deportistas que no contamos con otros ingresos, la gran mayoría dependemos de nuestros familiares”.

Lea también. Los deportistas santandereanos volverán más fuertes

La respuesta de Indersantander

Ante las peticiones de entrenadores y deportistas, el Indersantander dio respuesta. Pedro Carrillo, director de la entidad, indicó que en el transcurso de la semana se llevará a cabo la contratación de deportistas y entrenadores apoyados, es decir, los de alta competencia.

“En esa semana donde se decreta el toque de queda estaba todo el proceso para iniciar con la contratación, pero no se logró. Se pasó el proyecto al Ministerio del Deporte y tuvimos acceso a unos cupos, yo fui uno de los gestores de este proyecto, sin embargo modifiqué el proyecto de entrenadores de Indersantander y esta modificación nos permite de que si todo sale bien, en estos días haremos el proceso de contratar a los entrenadores y deportistas por tres meses, que es lo que me da el decreto del Ministerios del deporte y lo vamos a asumir desde la Gobernación con recursos propios”.

Serán alrededor de 250 entre deportistas y entrenadores élites de Santander que se beneficiarán de este programa.

El Indersantantander también gestionó con la Gobernación del Departamento, la entrega de unos mercados para los deportistas más vulnerables de las diferentes ligas

“Hicimos una solicitud de ayuda al gobernador de parte del Indersantander y nos facilitaron unos mercados. Yo le solicité a los presidentes de Liga los listados para la entrega, pero los listados son muy robustos, estamos hablando de más o menos 900 personas, pero no teníamos los suficientes mercados y se determinó seleccionar a los más necesitados”, dijo Carrillo.

Frente a la situación de los entrenadores de las escuelas de formación de las diferentes actividades deportivas, el director del Indersantander reconoció “que la única forma de ayudarlos sería a través del gobierno nacional, porque son más de 420 entrenadores solo de fútbol, que viven de las clases que pagan los papás de los niños, y nosotros no contamos con un músculo financiero para eso. Esta situación, nunca antes vivida, nos entrega una pauta a proyectarnos para crear una entidad para que en una situación como esta, exista un subsidio para el deporte, porque hay subsidio para muchas poblaciones, pero para el caso del deporte no”.