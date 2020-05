El squash se reinventa en Santander, construyen cancha en un garaje

“Nos dimos cuenta de que con esta cancha hay nuevas posibilidades para fomentar el squash, porque con estas dimensiones es un escenario ideal para que los niños aprendan y jueguen este deporte, y que servirá de mucho, teniendo en cuenta que en Colombia no hay canchas públicas de squash y siempre estamos supeditados a los clubes privados”, recalcó Becerra Puccetti.

Cancha construida por la familia Becerra Peñuela, que con medidas reducidas no sólo es funcional y cómoda para jugar, sino que ya fue utilizada para dictar un curso.

Curso

La cancha se construyó pensando en el curso para entrenadores que iba a dictar Diego Becerra Peñuela, único colombiano que ostenta la categoría coach Nivel III de la Federación Mundial de Squash, quien dictó el pasado fin de semana el curso Nivel I para entrenadores.

“Por obvias razones el curso fue virtual, contamos con la participación de 11 entrenadores del país, quienes cumplieron con esta parte teórico – práctica, pero que quedaron pendientes de cumplir con los exámenes de rigor para ser avalados como entrenadores de iniciación”, anotó Diego Becerra.

Cabe anotar que Diego es entrenador de los actuales campeones suramericanos Andrés Felipe Villamizar (sub 19) e Iván Santamaría (sub 13), así como de Miguel Santamaría y Lucía Paola Bautista, los máximos exponentes del squash santandereano.

En cuanto a la cancha, Diego anotó: “es ideal para aquellas personas que quieran iniciar a jugar este deporte, y seguramente nos va a permitir crear una nueva modalidad de competencia en el squash”.

Y como era de esperarse, Diego y sus hermanos no se aguantaron y jugaron en esta mini cancha, y dio el siguiente concepto: “es una cancha ideal para niños y para aquellas personas que están empezando a conocer este deporte, incluso por sus dimensiones, al ser más pequeña, es ideal para aquellas personas que no tienen un buen estado físico porque no se requiere tanta exigencia y despliegue físico.

De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que gracias a la pasión de una familia, los Becerra Peñuela y su Academia, a su ingenio y a su conocimiento en la construcción de canchas, el squash se reinventa en Santander.