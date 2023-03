El squash sigue sumando medallas para Santander

El squash santandereano continúa brillando en el comienzo del año. El pasado fin de semana se jugó el primer torneo nacional de este 2023, la parada del Club Guaimaral en Bogotá.

En este certamen, Efraín Mantilla se colgó la medalla de oro en la categoría sub-13, mientras que Lucía Bautista logró la presea de plata en el rango de mayores.

“Es el primer torneo nacional del año, ya había jugado algunos del tour profesional, tuve buenas sensaciones. La idea es lograr ser la número uno en Colombia”, mencionó Bautista, quien dijo no haberse sentido bien en la competencia, pues se encontraba saliendo de un cuadro viral.

“Siento que pude haber dado muchísimo más; sin embargo, en días anteriores no me sentí tan bien, me dolió el cuerpo y llegué recuperándome. Igual se cumplió con el objetivo de llegar a la final. En unos días jugaré un clasificatorio para Selección Colombia”, concluyó la deportista.

La próxima gran parada de squash se jugará del 19 al 21 de mayo en Cali. En esta, las cartas santandereanas esperan seguir sumando victorias que dejen en alto el nombre del departamento, como lo han venido haciendo con los últimos resultados.