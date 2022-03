El voleibol playa de Santander no competirá por falta de escenario.

El jueves 4 de febrero de 2021 el entonces ministro del deporte Ernesto Lucena se comprometió, en medio de la inauguración del Parque Recreodeportivo Valle de los Ángeles, en Lebrija, a realizar la construcción de la Cancha de Voleibol Playa, pero un año después el proyecto sigue en veremos.

Este proyecto, que sería comandado también por el Instituto Departamental de Deportes de Santander (Indersantander), se encuentra lejos de la ser realidad y ha generado que este miércoles 23 de marzo la Liga Santandereana de Voleibol decida "no participar, ni avalar a nivel departamental y nacional a las selecciones Santander".

Y es que la paciencia de la familia del voleibol de la región parece que llegó a su límite, porque ya son más de 10 años sin contar con sus escenarios de voleibol playa y voleibol piso, teniendo en cuenta que debido a la construcción del coliseo Bicentenario, para el Mundial de Fútbol de Salón de 2011, fueron quitados tanto el Coliseo Antonia Santos, la casa del voleibol piso, y también la cancha de voleibol playa, que quedaba a un costado.

Lea también. Santandereanas Yuly Ayala y Margarita Guzmán, campeonas nacionales de Voleibol Playa

Para el caso del voleibol playa, donde Santander es el actual campeón femenino del Campeonato Nacional de Súper Playa y subcampeón de los Juegos de Mar y Playa, además de que cuenta con deportistas en Selección Colombia, entre ellos Yuli Ayala, Margarita Guzmán y Juan Carlos Noriega, los voleibolistas deben pedir prestado el escenario en la Udes y adaptarse a los horarios libres.

De igual forma, para la práctica del voleibol piso es necesario aguardar por los turnos del Coliseo Bicentenario y el Coliseo Vicente Díaz Romero, donde también se practican otras disciplinas deportivas.

Lea también. Wizards de Santander, campeón del Festival de Festivales Copa Colanta de Voleibol

"El voleibol de Santander no cuenta con escenarios propios y tenemos que pedir prestados, pero muchas veces no tenemos la disponibilidad suficiente para desarrollar los procesos deportivos. Esto nos ha llevado a tomar la decisión de no avalar ningún campeonato donde deba participar Santander hasta que no encontremos una cancha", indicó Mauricio Antolínez, presidente de la Liga Santandereana de Voleibol.

El dirigente aclaró que la Liga ya hizo la gestión para la construcción de la cancha de voleibol, que incluso tienen definido el espacio y ya realizaron algunas adaptaciones, pero no cuentan con el recurso económico para su construcción.

Lea también. Santander brilló en la Serie Mundial de natación paralímpica

"El proyecto está hecho por la Liga y se lo dimos al Indersantander para que lo gestionara; la gestión por parte de la Liga se ha hecho pero no tenemos el recurso para construir. El sitio es detrás del Coliseo Vicente Díaz Romero, ya se llevó una retroexcavadora, marcamos la cancha, hicimos el hueco, pero falta más", dijo Antolínez, quien agregó que "pedimos que nos realicen una cancha provisional para adelantar los procesos con nuestros deportistas".