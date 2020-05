$!En el día de la santandereanidad, conozca los máximos logros de nuestro deporte

Hoy es el día de la santandereanidad, y Vanguardia, para hacer un homenaje a esta raza pujante, berraca, echada para adelante y que como su himno reza, no da “... ni un paso atrás”, les presenta un pequeño resumen de los logros históricos conseguidos por los deportistas nacidos o criados en estas bravas tierras del Cañón del Chicamocha.

Fútbol

El deporte rey ha tenido y tiene hijos ilustres, el primero de ellos, sin duda alguna es Hermán ‘Cuca’ Aceros (q.e.p.d.), quien fue el primer, y hasta ahora único santandereano en disputar un Mundial de Fútbol. Estuvo en la Copa Mundo de Chile – 62, en el debut de Colombia en la máxima cita del balompié, en donde anotó un gol el histórico 4-4 de Colombia ante la entonces selección de la Unión soviética.

Otro mundialista, como técnico de una selección nacional, Jorge Luis Pinto Afanador, quien dirigió a Costa Rica en la Copa Mundo de Brasil – 2014, a la que llevó hasta la ronda de cuartos de final, la mejor actuación del combinado ‘tico’ en un Mundial. Y en los Juegos Olímpicos de Río – 2016, dirigió la selección sub 23 de Honduras, a la que llevó al cuarto lugar del torneo masculino. También ha sido campeón con clubes en Colombia, Perú, Costa Rica y Venezuela.

Y no podía faltar el ‘aporte’ femenino, el cual llega por cuenta de Yoreli Rincón, quien desde muy joven se convirtió en la referente del fútbol femenino de nuestro país. Ha jugado Mundiales de categorías sub 17, sub 20 y mayores, y también fue campeona de Copa Libertadores con Atlético Huila en 2018.

Ciclismo

En el deporte de las bielas y los pedales también hay un sinnúmero de figuras a tener en cuenta, pero sin duda alguna los logros más importantes recaen en Alfonso Flórez Ortiz (q.e.p.d.), Víctor Hugo Peña Grisales y Martha Bayona Pineda.

Alfonso Flórez fue el encargado de lograr el primer título de una carrera por etapas para Colombia en Europa, al coronarse campeón del Tour de l’Avenir en 1980, desbancando al entonces ‘monstruo’ del ciclismo amateur de la época, el soviético Serguéi Sujoruchenkov.

Aunque en 2019 el zipaquireño Egan Bernal quedó como el primer colombiano en ganar un Tour de Franca, el santandereano Víctor Hugo Peña está en la historia del ciclismo nacional y mundial, al ser el primer ‘escarabajo’ en vestirse de líder de la ‘Grande Buclé’, y lo hizo durante tres días en 2003.

Las mujeres también han hecho su aporte en esta dura y exigente disciplina. Y sin duda el máximo logro es el de la velocista Martha Bayona, lo consiguió en 2017 al ser subcampeona mundial del keirin en la cita disputada en Hong Kong. Además fue finalista de la misma prueba en los Juegos Olímpicos de Río – 2016, en donde una caída la privó de subir al podio.