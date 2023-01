Entrevista: La tenacidad del nadador Nelson Crispín no tiene límites

El 2023 apenas comenzó, pero Nelson Crispín le ‘madrugó’ a la temporada y los entrenamientos con el único objetivo de volver a estar en lo más alto del podio en las diferentes competencias en las que participará.

El nadador paralímpico, que se ha convertido en toda una figura en las piscinas, se mostró optimista de cara a los retos que tendrá este año, entre ellos tres Series Mundiales de Paranatación, el Mundial, el Parapanamericano y los Juegos Paranacionales.

Crispín habló con esta redacción, contó detalles de su preparación y de lo que viene para su carrera.

¿Qué trabajos vienen realizando en el inicio de la temporada?

Estoy muy contento de volver a entrenar, de estar en la piscina. Estamos iniciando, haciendo trabajos de sensación, del agua, toda la parte de iniciación de la fuerza, un poco suave, pero la otra semana arrancamos con el metraje que tenemos pronosticado para este año. En los primeros meses vamos a estar en el clasificatorio para los Juegos Paranacionales y luego iremos a las Series Mundiales.

¿Ya tiene cupo para los Juegos Paranacionales?

Tenemos que cumplir ciertos requisitos y uno de ellos es estar en dos clasificatorios y a mí me falta uno, para clasificar y estar en diciembre en los Paranacionales.

¿En cuántas Series Mundiales va a participar este año?

El 2023 es muy importante para mí, porque tenemos las tres Series Mundiales, en Sheffield (abril), Berlín (mayo) y otra sede que está por confirmarse. Luego tendremos el Mundial, en Manchester (junio), y los Parapanamericanos en Chile (agosto). Este año es bastante movido.

¿Como referente de la natación paralímpica, qué espera de todas estas pruebas?

Pienso en mejorar cada uno de los tiempos, que es lo más importante, y si lo hago voy a estar cerca de cada una de las medallas. Estoy muy optimista, espero seguir trabajando y llegar en buen nivel a las Series Mundiales, porque es el ‘pre’ del Mundial y allí van la mayoría de los nadadores para preparar lo que viene. El año pasado me fue muy bien y mejoré los tiempos, seguro este año no va a ser distinto.

¿Cómo maneja el favoritismo que tiene en todas estas competencias?

He ganado muchas medallas en los Mundiales y eso hace que para mí sea motivante entrenar. Se trabaja la parte física, la psicológica, cómo afrontar la competencia, para llegar sin presión, tranquilos y poder competir que es lo que me gusta.

¿Qué ha significado William Jiménez, su entrenador, para su carrera?

Es la persona que me descubrió, me ayudó y ambos hemos salido adelante. Es alguien muy importante, no solo para mí, también para otros deportistas, paralímpicos y convencionales. Me siento contento por tener esa experiencia que él ha tenido en su carrera como entrenador, algo que hay que aprovechar para seguir trabajando.

¿Cuánto siente que le queda en la natación?

Me gusta pensar en el paso a paso. Este año quiero entrenar, competir y llegar a París 2024 (Juegos Paralímpicos), que esa es la meta que tengo y esperar qué nos depara los siguientes años. Me siento bien, muy feliz de lo que estoy realizando y motivado para seguir hasta no poder más.

¿Tenemos Nelson Crispín para rato?

Esa es la idea. Quiero seguir mejorando. París no es el límite, pues aspiro a terminar mejor que en Tokio, en donde gané un oro, dos medallas de plata y una de bronce.