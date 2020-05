A una suspensión de seis a diez meses se expone el presidente de la Liga Santandereana de Voleibol Félix Mauricio Antolínez Díaz, por expresiones utilizadas en redes sociales contra la dirigencia del voleibol nacional.

“Esta es una sanción contra la persona, no contra la Liga, porque la falta la cometió él como persona, por lo que no afectará en nada a la Liga que podrá seguir participando de los eventos federativos”, señalo Néstor Raúl Useche, presidente de la Federación Colombiana de Voleibol.

De acuerdo al dirigente, Antolínez Díaz usó las redes sociales de la Liga para atacar a la Federación, por lo que la Comisión Disciplinaria de la máxima rectora del voleibol nacional, mediante auto 001 de abril 27 de 2020, inició la investigación respectiva.

“Al parecer el señor Antolínez desconoce los estatutos de la Federación y que en uno de sus apartes se dice que no podrá una persona afiliada a la Federación, tanto directivos, jugadores o jueces, hacer uso de las redes sociales para denigrar o para lanzar improperios contra la Federación, y el señor, hace unos 15 o 20 días, colocó una carta abierta en la página de la liga, en hoja membreteada y firmada por él, donde de una manera denigrante, déspota y malintencionada, dice cosas contra la Federación. Que no son ciertas y que él no tiene como demostrarlas”.

Por lo tanto se le envió el caso a la Comisión Disciplinaria para abrir un proceso, el cual debe estar en la instancia de presentación de pruebas y descargos respectivos para que la comisión defina si hubo o no la acción.

A lo anterior, Mauricio Antolínez señaló sobre lo que publicó en redes sociales, que: “... es un comité inoperante, y digo que hay una lucha de poderes al interior de la Federación”. “Además, es mi derecho a la libre expresión”.

Según Antolínez Díaz, todo comenzó con la renuncia del anterior presidente de la Federación, César Camargo. “Él renunció porque todo el comité ejecutivo estaba en su contra y no lo dejaban trabajar, y yo hice una carta en la que agradecía su gestión y su apoyo a la Liga, y ahí escribí que (sic) ‘estas gestiones que siguen siendo manchadas por un comité ejecutivo inoperante, donde solo se busca el beneficio propio, la guerra de poder y el continuismo. Ya basta de los dinosaurios del voleibol en Colombia, es hora de hacer un cambio, y por eso es que invito a todos los presidentes de liga en Colombia a votar a conciencia en la próxima asamblea’”, puntualizó Antolinez.